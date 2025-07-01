Bursa Gemlik'te 4,2 Büyüklüğünde Deprem

Bursa Gemlik'te Deprem Korkusu

Bursa'nın Gemlik ilçesinde, saat 12.57'de 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde bulunan verilere göre, depremin merkez üssü Gemlik olarak kaydedildi.

Bu sarsıntı, yerin 10,14 kilometre derinliğinde gerçekleşti ve çevre illerde de hissedildi. Gemlik'teki bu depremden yaklaşık bir saat önce, saat 11.47'de 3,9 büyüklüğünde bir başka deprem daha kaydedilmişti.

Bursa'da meydana gelen bu depremler, vatandaşlarda tedirginlik oluşturdu. Yetkililer, bölgedeki sarsıntıların izlenmeye devam edildiğini bildiriyor.

Bursa'nın Gemlik ilçesinde saat 12.57'de 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem nedeniyle bazı vatandaşlar binalardan dışarı çıktı.

Bursa'nın Gemlik ilçesinde saat 12.57'de 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem nedeniyle bazı vatandaşlar binalardan dışarı çıktı.