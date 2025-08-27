Bursa İnegöl'de Otomobil Dükkan Duvarına Çarptı: 2 Kişi Yaralandı

Cuma Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda meydana gelen kazada, sürücünün hakimiyeti kaybettiği otomobil bir iş yerinin duvarına çarptı. Olayda araçta bulunan iki kişi yaralandı.

Kaza anı ve müdahale

Seyir halindeki 06 YMD 05 plakalı otomobili kullanan İbrahim B. (18)'in direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu araç, bir dükkanın duvarına çarptı. Kazada sürücü İbrahim B. ile araçta bulunan Emre Y. (26) araçta sıkıştı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri müdahale etti. İtfaiye ekipleri yaralıları sıkıştıkları yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti.

Yaralıların durumu ve soruşturma

Yaralılar, İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sağlık ekiplerinden alınan bilgiye göre yaralıların hayati tehlikeleri bulunmuyor. Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

