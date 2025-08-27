DOLAR
41,04 0%
EURO
47,74 0,19%
ALTIN
4.467,68 0,12%
BITCOIN
4.567.732,36 0,04%

Bursa İnegöl'de Otomobil Dükkan Duvarına Çarptı: 2 Kişi Yaralandı

İnegöl'de Atatürk Bulvarı'nda direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil bir iş yerinin duvarına çarptı; 2 kişi yaralandı, hayati tehlikeleri yok.

Yayın Tarihi: 27.08.2025 04:36
Güncelleme Tarihi: 27.08.2025 05:18
Bursa İnegöl'de Otomobil Dükkan Duvarına Çarptı: 2 Kişi Yaralandı

Bursa İnegöl'de Otomobil Dükkan Duvarına Çarptı: 2 Kişi Yaralandı

Cuma Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda meydana gelen kazada, sürücünün hakimiyeti kaybettiği otomobil bir iş yerinin duvarına çarptı. Olayda araçta bulunan iki kişi yaralandı.

Kaza anı ve müdahale

Seyir halindeki 06 YMD 05 plakalı otomobili kullanan İbrahim B. (18)'in direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu araç, bir dükkanın duvarına çarptı. Kazada sürücü İbrahim B. ile araçta bulunan Emre Y. (26) araçta sıkıştı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri müdahale etti. İtfaiye ekipleri yaralıları sıkıştıkları yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti.

Yaralıların durumu ve soruşturma

Yaralılar, İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sağlık ekiplerinden alınan bilgiye göre yaralıların hayati tehlikeleri bulunmuyor. Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, iş yerinin duvarına çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, iş yerinin duvarına çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, iş yerinin duvarına çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

İLGİLİ HABERLER

Esenyurt EMEĞİM ile Ücretsiz Kursla Patron Olun

8. Dönem Toplu Sözleşme Sonuçlandı: Memurlara Yeni Haklar ve Maaş Zamları

TCDD 80 Sürekli İşçi Alımı: Sözlü Sınav ve Noter Kurası Şartları

MediaMarkt'ta Okula Dönüş Kampanyası Sona Eriyor: Son 1 Gün

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Avusturyalı avukat BRP Rotax’ın İsrail’e İHA Motoru İhracını Mahkemeye Taşıyor
2
Kayseri'de Eski Eşini 8 Yerinden Bıçaklayan Zanlı Tutuklandı
3
Lübnan'da Tom Barrack'ın Gazetecilere Yönelik Sözlerine Tepkiler Büyüyor
4
Trabzon Of'ta Denizde Kaybolan Çocuk İçin Arama-Kurtarma Başladı
5
Sakarya'da 30 milyonluk kuyumcu soygunu davası devam ediyor
6
Burdur'da Silahlı Saldırı: Bucak'ta 2 Kişi Yaralandı
7
Dost-İslam'a Hizmet Ödülleri 7 Eylül'de — Hüseyin Vassaf ve Denis Gril

TCDD 80 Sürekli İşçi Alımı: Sözlü Sınav ve Noter Kurası Şartları

Esenyurt EMEĞİM ile Ücretsiz Kursla Patron Olun

Antalya'da Kız Çocuklarına 50.000 TL'ye Kadar Destek: Başvurular 8 Ağustos'ta Başladı

TOFAŞ Şahin ve Doğan 2026'da mı Geri Dönüyor?

30 Ağustos: İstanbul, Ankara, İzmir'de 07.00-23.59 Ücretsiz Ulaşım

KYK Yurt Ücretleri 2025-2026 Ne Kadar? Başvuru Takvimi Belli mi?

Halkbank'tan kadınlara rekor ödüllü 'Üreten Kadınlar Yarışması' başvuruları başladı

Resmi Gazete'de yayımlandı: EPDK enerji piyasası kurallarını yeniledi

MediaMarkt'ta Okula Dönüş Kampanyası Sona Eriyor: Son 1 Gün

Eskişehir'de fırından ilginç kampanya: 100 adet 50 kuruş getirene 1 ekmek bedava

8. Dönem Toplu Sözleşme Sonuçlandı: Memurlara Yeni Haklar ve Maaş Zamları

Belediyelere Müjde: Sıfır Atık Hibesine 6.300.000 Avro — Başvuru 4 Kasım 2025