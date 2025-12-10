Bursa Kapalıçarşı'da Dumansız Hava Sahası Bilgilendirmesi ve 4207 Denetimleri

Bursa Kapalıçarşı’da Dumansız Hava Sahası Bilgilendirmesi

Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülen Dumansız Hava Sahası çalışmaları kapsamında Bursa’da Kapalıçarşı esnafına yönelik bilgilendirme toplantısı ve saha ziyaretleri gerçekleştirildi.

Toplantı ve katılımcılar

İç Koza Han’da düzenlenen toplantıya Bursa Vali Yardımcısı Hulusi Doğan, Osmangazi Kaymakamı Ali Partal, İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. İrfan Oğuz ve Bursa Tarihi Çarşı ve Hanlar Birliği Derneği üyeleri katıldı.

Ele alınan konular

Toplantıda 4207 sayılı Kanun kapsamı, işletmelerin hukuki yükümlülükleri ve denetim süreçleri detaylı şekilde anlatıldı. Kapalı alanlarda tütün ürünü kullanımının kesin olarak yasak olduğu vurgulandı; pasif maruziyetin zararları, tütünün sağlık etkileri ve sigara bırakma polikliniği hizmetleri hakkında bilgilendirme yapıldı.

Vali Yardımcısı Hulusi Doğan toplantıda, "Tütünle mücadele, bugün için değil; geleceğimiz için yapılan bir yatırımdır. Kurumlarımızla iş birliği içinde, denetim süreçlerini kesintisiz ve etkin şekilde sürdüreceğiz. Toplum sağlığını korumak hepimizin ortak görevidir."

Bilgilendirme ve denetimler

Toplantı sonrası esnaf ziyaret edilerek 4207 Sayılı Kanun hakkında bilgilendirme ve denetimler yapıldı. Tütün denetim ekipleri işletme sahipleri ve çalışanlarına Nefeste Karbonmonoksit Testi uyguladı; test sonucu yüksek çıkanlar sigara bırakma polikliniklerine yönlendirildi.

Sürece yönelik açıklama

Osmangazi Kaymakamı Ali Partal, tütünle mücadelenin cezadan öte bilinçlendirme ve halk sağlığı çalışması olduğunu belirterek, bilgilendirme ve denetim faaliyetlerinin kesintisiz süreceğini vurguladı.

Ziyaret sonunda dumansız yaşam alanlarını yaygınlaştırmak için kurumlar arası iş birliğinin güçlendirileceği ve Bursa Valiliği himayesinde görev yapan 26 tütün denetim ekibi ile denetimlerin aralıksız sürdürüleceği kaydedildi.

