Bursa Kütüphanelerine 2025'te 684 bin 826 Ziyaretçi

Bursa kütüphaneleri 2025'te yüz binleri ağırladı

Bursa Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki kütüphaneler, 2025 yılında bilgiye erişim talebini karşıladı. Yıl boyunca gerçekleştirdikleri çalışmalarla her yaştan vatandaşı okuma ve araştırmaya yönlendiren kurumlar, eğitimden kültüre geniş bir hizmet ağı sundu.

Hizmet ağı ve katılım rakamları

Şehir genelinde hizmet veren Şehir Kütüphanesi, Şehbenderler Konağı Kütüphanesi, Lala Şahin Paşa Çocuk Kütüphanesi, Atatürk Stadyumu Kütüphanesi, Hasan Bey Kütüphanesi ve Niyazi Pakyürek Millet Kütüphanesi; öğrencilerden araştırmacılara, çocuklardan yetişkinlere kadar geniş bir kullanıcı kitlesine ulaştı.

Kütüphanelerden 2025 yılı boyunca toplam 684 bin 826 kişi yararlandı. Toplam 123 bin 702 kaynak vatandaşlarla buluşturulurken, yıl içinde 6 bin 634 yeni üye kaydı yapıldı. Kullanıcılar tarafından ödünç alınan kitap sayısı 47 bin 163 olurken, düzenlenen 387 etkinliğe 15 bin 324 kişi katıldı.

Kullanıcı memnuniyeti ve geri bildirimler

Kütüphanelerin sunduğu sessiz çalışma salonları, grup çalışma alanları ve zengin koleksiyonlar gençler tarafından memnuniyetle karşılandı. Öğrenciler, sessiz ve rahat ortamda ders çalışma ve kitap okuma imkanı bulduklarını belirterek desteklerinden dolayı Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Başkan Mustafa Bozbey'e teşekkür etti.

Şehirdeki kütüphaneler, farklı yaş ve eğitim düzeylerine yönelik etkinlik ve hizmetleriyle bilgiye erişimi kolaylaştırmaya devam ediyor.

