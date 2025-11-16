Bursa Merinos Kavşağı'nda 4 Araçlı Zincirleme Kaza Kamerada

Kaza anı karşı yönden gelen aracın kamerasına yansıdı

Osmangazi ilçesindeki Merinos Kavşağı'nda meydana gelen kazada, bir otomobil sürücüsünün batçıkta duran araçları görememesi sonucu zincirleme çarpışma yaşandı.

Meyil nedeniyle batçıkta araçların durduğunu fark etmeyen sürücü, önündeki aracın hızla sağa geçmesiyle fren bile yapamadan duran araçların son sırasındaki otomobilin üzerine çıktı. Olayda 4 otomobil birbirine girdi.

Kaza anı, karşı şeritten gelen bir otomobilin araç kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Kayıtta çarpışma anı ile olay yerine şahit olan sürücü ve yanındakilerin tepkileri açıkça görülüyor.

Kazada yaralanan olmadı. Olay sonrası trafik bir süre tek şeritten kontrollü olarak sağlandı; araçların kaldırılmasıyla yol tekrar çift şerit olarak trafiğe açıldı.

