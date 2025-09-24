Bursa merkezli suç örgütü operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı

Bursa merkezli suç örgütü operasyonunda 6 şüpheli yakalandı

Bursa merkezli yürütülen soruşturma kapsamında, emniyet güçleri iki ilde eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyon ve soruşturma detayları

Olayla ilgili soruşturmayı yürüten Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri, örgüt kurmak ve suç işlemek amacıyla faaliyet gösterdiği belirlenen zanlıların yakalanması için Bursa ve İstanbul'da eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda yakalanan şüpheliler emniyete götürülerek işlemlerine başlandı. Soruşturma ve detaylı incelemeler sürüyor.

