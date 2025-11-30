Bursa Mudanya'da Alzheimer Hastası Mustafa Abi İçin Gece Boyu Arama

Evciler Mahallesi'nde kapsamlı arama-kurtarma çalışması sürüyor

Bursa’nın Mudanya ilçesinde dünden beri kendisinden haber alınamayan Mustafa Abi (80) için arama çalışmaları devam ediyor.

Evciler Mahallesi'nde dün saat 10.00’da evinden ayrılan Mustafa Abi'nin evine dönmemesi üzerine eşi Ayla Abi, durumu saat 19.30’da mahalle muhtarı Hüseyin Mutlu'ya bildirdi. Muhtarın jandarmaya haber vermesiyle resmi kayıp prosedürü işletildi.

Afet Koordinasyon Merkezi koordinesinde yürütülen kapsamlı arama-kurtarma çalışmalarında, Mudanya 911 Arama Kurtarma, Mudanya Arama Kurtarma (MAK) ve ANDA ekipleri, AKOM'un yönlendirmesiyle sahada koordineli şekilde görev yapıyor.

Mahalle merkezinden yaklaşık 5 kilometrelik dağlık ve ormanlık alanda sürdürülen aramalarda ekipler hem karadan hem de havadan tarama gerçekleştiriyor. AKOM'un devreye aldığı gece görüşlü ve termal kameralı drone sistemleri, zorlu araziyi havadan detaylı şekilde tarayarak ekiplere kritik veri sağlıyor. Termal görüntüleme sayesinde ısı kaynakları tespit edilmeye çalışılıyor.

Yaya timleri ise dere yatakları, sık ormanlık alanlar, patikalar ve sarp bölgeleri adım adım kontrol ediyor.

Ekiplerin, hava şartları elverdiği sürece gece boyunca aramaları sürdüreceği belirtilirken, mahalle halkı ve yakınlar Mustafa Abi'den gelecek iyi haberi umutla bekliyor.

