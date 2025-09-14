Bursa Mudanya'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

GÜNCELLEME - Yangının kontrol altına alınması eklendi

Bursa'nın Mudanya ilçesindeki bir ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Yangın, Eğerce ve Söğütpınar mahalleleri arasındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle başladı. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yoğun müdahalesi sonucunda yangın kontrol altına alınırken, bölgedeki soğutma çalışmaları devam ediyor.