DOLAR
42,69 -0,02%
EURO
50,14 -0,1%
ALTIN
5.909,99 -0,05%
BITCOIN
3.673.386,37 -0,22%

Bursa Nilüfer'de Elektrikli Otomobil Alev Aldı

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde seyir halindeki elektrikli otomobil alev alırken, itfaiye müdahalesiyle söndürüldü; can kaybı yok, araçta maddi hasar oluştu.

Yayın Tarihi: 16.12.2025 00:39
Güncelleme Tarihi: 16.12.2025 00:39
Bursa Nilüfer'de Elektrikli Otomobil Alev Aldı

Bursa Nilüfer'de Elektrikli Otomobil Alev Aldı

Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesinde bir elektrikli otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Olay, seyir halindeki araçtan aniden dumanların yükselmesiyle başladı ve kısa sürede alevler aracı sardı.

Müdahale

Yangını gören çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirerek itfaiye, polis ve sağlık ekiplerinden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına alıp söndürdü.

Hasar ve Soruşturma

Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, otomobilde maddi hasar meydana geldi. Olayla ilgili olarak polis ekipleri inceleme başlattı.

Elektrikli otomobil alev topuna döndü

Elektrikli otomobil alev topuna döndü

İLGİLİ HABERLER

Gülşah Durbay Evli mi? Eşi ve Çocuğu Hakkında Gerçek

TOKİ Taksitleri Ne Zaman Başlıyor? 500 Bin Sosyal Konut Ödeme Planı

İstanbul'a Kar Ne Zaman Yağacak? Yılbaşında Kar Beklentisi ve Resmi Açıklama

Survivor 2026 Başlıyor: Yayın Tarihi ve Sızan Kadro

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
100 Bin İşçiye Kadro Müjdesi Geliyor mu? Bakan Işıkhan’dan Açıklama ve Tediye Tarihi
2
Vali Özkan, Başkan Durbay’ı Manisa Şehir Hastanesi’nde Ziyaret Etti
3
Elazığ OSB'de Yalıtım Fabrikasında Yangın: 16 Kişi Dumandan Etkilendi
4
Malatya'da Silahla Oyun Kanlı Bitti: 16 Yaşındaki Genç Yaralandı
5
İnegöl'de Tostçu Cinayeti: Zanlı Tutuklandı
6
Meksiko'da tanker patlaması: 8 ölü, 94 yaralı
7
Bilecik'te Ayı Ana Yola İndi: Araç ve Cep Telefonu Kamerasında

Şevkiye Dilara Yıldız Kimdir? Adli Tıp Testi Pozitif Çıktı

2026 Yılbaşı Tatili Kaç Gün Olacak? Tatil 4 Güne Çıkıyor

100 Bin İşçiye Kadro Müjdesi Geliyor mu? Bakan Işıkhan’dan Açıklama ve Tediye Tarihi

Aile Bakanlığı 3 Bin Personel Alımı Başvuruları Başladı — e-Devlet Üzerinden 15-26 Aralık

Gülşah Durbay Neden Öldü? Hastalığı ve Tıbbi Rapor

CarrefourSA A101 mi Olacak? Satış İddiaları ve Borsa Tepkisi

Gülşah Durbay Evli mi? Eşi ve Çocuğu Hakkında Gerçek

Survivor 2026 Başlıyor: Yayın Tarihi ve Sızan Kadro

Mevduat Faizinde Rüzgar Tersine Döndü: 1 Milyon TL’nin 32 Günlük Net Getirisi

Ankara Toplu Taşıma Fiyatları 2025: Tam ve Öğrenci Bilete %35 Zam

TOKİ Taksitleri Ne Zaman Başlıyor? 500 Bin Sosyal Konut Ödeme Planı

İstanbul'a Kar Ne Zaman Yağacak? Yılbaşında Kar Beklentisi ve Resmi Açıklama