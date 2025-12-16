Bursa Nilüfer'de Elektrikli Otomobil Alev Aldı

Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesinde bir elektrikli otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Olay, seyir halindeki araçtan aniden dumanların yükselmesiyle başladı ve kısa sürede alevler aracı sardı.

Müdahale

Yangını gören çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirerek itfaiye, polis ve sağlık ekiplerinden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına alıp söndürdü.

Hasar ve Soruşturma

Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, otomobilde maddi hasar meydana geldi. Olayla ilgili olarak polis ekipleri inceleme başlattı.

