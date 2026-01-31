Bursa’nın 700. Yılı: Tanpınar’ın İzinde Osmangazi’de Kültürel Gezi

Bursa’nın 700 Yıllık Hafızası Tanpınar’ın İzinde Anlatıldı

Osmangazi Belediyesi, kentin özgün kimliğini ve kültürel mirasını edebiyatla buluşturan özel bir programla Bursa’nın fethinin 700’üncü yılı anmalarına anlam kattı. Etkinlikte, Türk edebiyatının usta ismi Ahmet Hamdi Tanpınarın şiirlerinde betimlediği tarihî duraklar, uluslararası TÖMER öğrencileriyle yerinde tanıtıldı.

Gezi rotası ve içerik

Osmangazi Belediyesi ile Osmangazi Kent Konseyi iş birliğinde düzenlenen program, Osmangazi Türbesinden başlayarak, Tanpınar’ın şiirlerinde iz bırakan Muradiye Külliyesi, Hüdavendigar Camii ve Yeşil Camii gibi kentin tarihî ve manevi kimliğini yansıtan mekânları kapsadı. Her ziyarette yapıların tarihî önemi ve Tanpınar’ın edebi dünyasındaki yeri hakkında katılımcılara kapsamlı bilgiler sunuldu.

Uluslararası katılımcılar ve kültürlerarası etkileşim

Çad’dan Ukrayna’ya, Özbekistan’dan Angola’ya, Fas’tan Kazakistan’a kadar birçok farklı ülkeden gelen TÖMER öğrencileri etkinlikte yer aldı. Katılımcılar, Bursa’yı sadece bir şehir olarak değil; tarihî, şiirî ve medeniyet birikimiyle yaşayan bir kültür mirası olarak tanıma fırsatı buldu.

Osmangazi Belediyesi Başkan Yardımcısı Mutlu Esendemir etkinliğin amaçlarına değinerek, "Ahmet Hamdi Tanpınar’ın da dediği gibi Bursa’da zaman farklı akıyor. Bunu Bursa’da yaşayan bilir. Her çıktığınızda kentte farklı bir şey keşfedersiniz. Hem Ahmet Hamdi Tanpınar’ın gözüyle Bursa’ya bakıyoruz, hem de Bursa’nın fethinin 700. yılı kapsamında kenti öğrencilerimizle yeniden keşfediyoruz. Katılan tüm öğrencilere ve Osmangazi Kent Konseyi’ne teşekkür ediyoruz." dedi.

Osmangazi Kent Konseyi Başkanı Sevim Sakallı ise, "700 yıllık bu çınarın altında, dallarının uzandığı her noktadan gelen öğrenci kardeşlerimizle bu etkinliğimizi yapıyoruz." diye konuştu.

Etkinlikte öne çıkan anlar ve katılımcı görüşleri

Osmangazi Türbesi’ndeki nöbet değişimi ilgiyle takip edilirken, sunucu Özlem Gürses tarafından Ahmet Hamdi Tanpınar’ın "Bursa’da Zaman" adlı şiiri okundu. Gezi boyunca mimari yapılara ve Bursa’nın tarihî kimliğine hayran kalan uluslararası öğrenciler, her bir durağa büyük ilgi gösterdi.

Çad’dan gelen Adam Hassan, "Türkiye çok güzel bir ülke, en sevdiğim şehir Bursa." diyerek memnuniyetini ifade etti. Kazakistan’dan Aldiyar Yeldar ve Tomiris Kurmanova tarihi noktaları gezmeyi sevdiklerini vurgularken, Angola’dan Marcelina dos Santos da geziden duyduğu memnuniyeti aktardı.

Program, Osmangazi Belediyesi’nin kültürel mirası uluslararası ölçekte tanıtma vizyonu kapsamında büyük beğeni topladı; katılımcılar, programa verdiği destek ve kentin tarihî değerlerini edebiyatla buluşturan çalışmaları dolayısıyla Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın ve Osmangazi Belediyesi’ne teşekkür etti.

