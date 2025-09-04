Bursa Orhaneli'de Orman Yangını: Göynükbelen'de Havadan ve Karadan Müdahale
Olay Yerinde Söndürme Çalışmaları Sürüyor
Bursa'nın Orhaneli ilçesinde, Göynükbelen Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda yangın çıktı. Yangının henüz bilinmeyen nedenle başladığı bildirildi.
İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Ekipler, havadan ve karadan müdahale ile yangını kontrol altına almaya çalışıyor.
