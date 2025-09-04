DOLAR
Bursa Orhaneli'de Orman Yangını: Göynükbelen'de Havadan ve Karadan Müdahale

Bursa'nın Orhaneli ilçesi Göynükbelen yakınlarında çıkan orman yangınına Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri havadan ve karadan müdahale ediyor.

Yayın Tarihi: 04.09.2025 14:58
Güncelleme Tarihi: 04.09.2025 14:58
Olay Yerinde Söndürme Çalışmaları Sürüyor

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde, Göynükbelen Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda yangın çıktı. Yangının henüz bilinmeyen nedenle başladığı bildirildi.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Ekipler, havadan ve karadan müdahale ile yangını kontrol altına almaya çalışıyor.

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde çıkan orman yangınını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahale başlatıldı.

