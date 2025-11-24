Bursa Orhangazi'de Motosiklet Kazası: 2 Yaralı

Olayın Detayları

Bursa’nın Orhangazi ilçesinde, sabah saat 08.00 civarında Göl Yolu Caddesi üzerinde meydana gelen kazada iki kişi yaralandı. Kazaya, emniyet şeridinden ilerleyen motosiklet ile yol üzerindeki bir iş yerine giriş yapmak isteyen otomobilin çarpışması neden oldu.

Edinilen bilgiye göre, fabrikada çalışan ve mesaisinden çıkan Furkan V.(24) idaresindeki 16 BDD 560 plakalı motosiklet, Göl Yolu üzerindeki yavaşlayan trafikte emniyet şeridinden ilerlerken karşı yönden gelen ve iş yerine giriş yapmak isteyen Vahdettin A.(40) idaresindeki 16 BRP 445 plakalı otomobille çarpıştı.

Yaralanma ve Müdahale

Çarpmanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü Furkan V. ile arkasındaki yolcu Ömer E.(22) yaklaşık 30 metre savrularak kaldırıma düştü. Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yapılan kontrollerde iki yaralının bacaklarında kırık olduğu belirlendi. Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

