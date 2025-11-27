Bursa OSB'de Dengesiz Paletler Devrildi: Kadın Çalışan Kıl Payı Kurtuldu

Bursa Organize Sanayi Bölgesi'ndeki fabrikada forkliftle üst üste konulan dengesiz paletler devrildi; yanındaki kadın çalışan refleksi sayesinde kıl payı kurtuldu.

Yayın Tarihi: 27.11.2025 12:54
Güncelleme Tarihi: 27.11.2025 12:54
Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı

Olay, Bursa’nın Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan bir fabrikada meydana geldi. Depo içinde görevli bir işçi, forklift ile yüklediği paletleri üst üste istiflemek istedi.

Ancak son bıraktığı parti dengesiz olunca, paletler yere devrildi. O sırada forkliftin hemen yanında bulunan kadın çalışan, hızlı refleksi sayesinde paletlerin altında kalmaktan kıl payı kurtuldu.

O anlar kameraya yansıdı.

