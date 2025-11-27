Bursa OSB'de Dengesiz Paletler Devrildi: Kadın Çalışan Kıl Payı Kurtuldu
Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı
Olay, Bursa’nın Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan bir fabrikada meydana geldi. Depo içinde görevli bir işçi, forklift ile yüklediği paletleri üst üste istiflemek istedi.
Ancak son bıraktığı parti dengesiz olunca, paletler yere devrildi. O sırada forkliftin hemen yanında bulunan kadın çalışan, hızlı refleksi sayesinde paletlerin altında kalmaktan kıl payı kurtuldu.
O anlar kameraya yansıdı.
BURSA'DA FORKLİFT TARAFINDAN ÜST ÜSTE DENGESİZ YERLEŞTİRİLEN PALETLER, DEVRİLDİ. O ESNADA PALETLERİN YANINDA OLAN BİR KADIN ÇALIŞAN, REFLEKSİ SAYESİNDE ÖLÜMDEN DÖNDÜ.