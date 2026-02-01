Bursa Osmangazi’de Afet Hazırlığı: 17 bin m² Koordinasyon Merkezi ve 53 bin m² Afet Köyü

Bursa Osmangazi’de Afet Hazırlığı Hızlanıyor

6 Şubat depremlerinin üçüncü yıldönümü yaklaşırken Osmangazi Belediyesi, afetlere hazırlık çalışmalarını yoğunlaştırdı. Belediye Başkanı Erkan Aydın, iletişim ve koordinasyon eksikliklerinin tekrar yaşanmaması için kapsamlı projeler açıkladı.

Çukurca’da 17 bin metrekarelik Afet Koordinasyon Merkezi

Başkan Erkan Aydın, Çukurca’da kurulan 17 bin metrekarelik afet koordinasyon merkezinin, afet anında kesintisiz iletişim sağlayacak kuleler, internet altyapısı, simülasyon merkezleri ve ilk yardım eğitim salonlarıyla donatılacağını belirtti. Merkezde hem yetişkinlere hem de çocuklara yönelik eğitim programları düzenlenecek ve bakanlıktan alınan kamu yararı izniyle çalışmalar sürdürülüyor.

Mahalle Konteynerleri ile İlk Müdahale

Osmangazi genelinde mahallelere yerleştirilen tam donanımlı afet konteynerleriyle acil müdahale kapasitesi artırılıyor. Konteynerlerin içinde kadın-erkek tuvaleti, hijyen malzemeleri, telefon bataryası, çadır ve beton delici gibi ekipmanlar bulunacak. Büyük mahallelerde 32 metrelik konteynerler, küçük mahallelere daha küçükleri konulacak. Bu yıl hedeflenen 100 Afet Koordinasyon Merkezi için 10 tamamlandı, 45 ise yolda; Osmangazi’nin 136 mahallesinde acil müdahale istasyonları oluşturulacak.

Arama Kurtarma ve Koordinasyon

Belediyenin arama kurtarma ekipleri, sertifikalı köpekleri ile birlikte birinci sınıf afet müdahale seviyesine yükseldi. Başkan Aydın, AFAD, Kızılay, valilik ve kaymakamlıkla koordineli çalışıldığını vurgulayarak, Kahramanmaraş depremlerinde yaşanan koordinasyon eksikliklerinin tekrarlanmayacağını belirtti. Ekipler, Sındırgı depremleri ve 6 Şubat müdahalelerinde görev alan köpeklerle birçok hayatın kurtarıldığını aktardı.

53 bin metrekarelik Afet Köy Projesi