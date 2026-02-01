Bursa Osmangazi’de Afet Hazırlığı: 17 bin m² Koordinasyon Merkezi ve 53 bin m² Afet Köyü

Osmangazi Belediyesi, Çukurca’da 17 bin m² afet koordinasyon merkezi ve Çeltik–Yeniceabat’ta 53 bin m² Afet Köy projesiyle deprem hazırlıklarını güçlendiriyor.

Yayın Tarihi: 01.02.2026 10:48
Güncelleme Tarihi: 01.02.2026 10:48
Bursa Osmangazi’de Afet Hazırlığı: 17 bin m² Koordinasyon Merkezi ve 53 bin m² Afet Köyü

Bursa Osmangazi’de Afet Hazırlığı Hızlanıyor

6 Şubat depremlerinin üçüncü yıldönümü yaklaşırken Osmangazi Belediyesi, afetlere hazırlık çalışmalarını yoğunlaştırdı. Belediye Başkanı Erkan Aydın, iletişim ve koordinasyon eksikliklerinin tekrar yaşanmaması için kapsamlı projeler açıkladı.

Çukurca’da 17 bin metrekarelik Afet Koordinasyon Merkezi

Başkan Erkan Aydın, Çukurca’da kurulan 17 bin metrekarelik afet koordinasyon merkezinin, afet anında kesintisiz iletişim sağlayacak kuleler, internet altyapısı, simülasyon merkezleri ve ilk yardım eğitim salonlarıyla donatılacağını belirtti. Merkezde hem yetişkinlere hem de çocuklara yönelik eğitim programları düzenlenecek ve bakanlıktan alınan kamu yararı izniyle çalışmalar sürdürülüyor.

Mahalle Konteynerleri ile İlk Müdahale

Osmangazi genelinde mahallelere yerleştirilen tam donanımlı afet konteynerleriyle acil müdahale kapasitesi artırılıyor. Konteynerlerin içinde kadın-erkek tuvaleti, hijyen malzemeleri, telefon bataryası, çadır ve beton delici gibi ekipmanlar bulunacak. Büyük mahallelerde 32 metrelik konteynerler, küçük mahallelere daha küçükleri konulacak. Bu yıl hedeflenen 100 Afet Koordinasyon Merkezi için 10 tamamlandı, 45 ise yolda; Osmangazi’nin 136 mahallesinde acil müdahale istasyonları oluşturulacak.

Arama Kurtarma ve Koordinasyon

Belediyenin arama kurtarma ekipleri, sertifikalı köpekleri ile birlikte birinci sınıf afet müdahale seviyesine yükseldi. Başkan Aydın, AFAD, Kızılay, valilik ve kaymakamlıkla koordineli çalışıldığını vurgulayarak, Kahramanmaraş depremlerinde yaşanan koordinasyon eksikliklerinin tekrarlanmayacağını belirtti. Ekipler, Sındırgı depremleri ve 6 Şubat müdahalelerinde görev alan köpeklerle birçok hayatın kurtarıldığını aktardı.

53 bin metrekarelik Afet Köy Projesi

Çeltik ve Yeniceabat mahalleleri arasında planlanan 53 bin metrekarelik Afet Köy, depremzede vatandaşların toplanma ve geçici barınma ihtiyacını karşılayacak şekilde tasarlanıyor. Proje, kentsel dönüşüm sürecinde de kullanılacak; dönüşüm süreci yaklaşık 2 - 2.5 yıl sürebildiği için vatandaşların kira aramak yerine Afet Köy’de konaklaması hedefleniyor. Etap etap gerçekleştirilecek projede, gerektiğinde birkaç bin kişinin barınabileceği ve ilave konaklama alanlarına dönüştürülebilecek düzenlemeler planlanıyor.

Osmangazi Belediyesi, iletişim altyapısı, eğitim merkezleri, konteyner ve prefabrik çözümlerle deprem kuşağındaki Bursa’da hazırlıkları önceliklendiriyor ve projelerin tamamlandığında Türkiye’de örnek uygulamalardan biri olması hedefleniyor.

6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN ÜÇÜNCÜ YIL DÖNÜMÜ YAKLAŞIRKEN OSMANGAZİ BELEDİYESİ, AFETLERE HAZIRLIK...

6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN ÜÇÜNCÜ YIL DÖNÜMÜ YAKLAŞIRKEN OSMANGAZİ BELEDİYESİ, AFETLERE HAZIRLIK ÇALIŞMALARINI HIZLANDIRIYOR. BELEDİYE BAŞKANI ERKAN AYDIN, ÇUKURCA'DA 17 BİN METREKARELİK ALANDA AFET KOORDİNASYON MERKEZİ KURULDUĞUNU, BURADA KESİNTİSİZ İLETİŞİM İÇİN KULELER, İNTERNET ALTYAPISI, SİMÜLASYON MERKEZLERİ VE İLK YARDIM EĞİTİM SALONLARININ YER ALACAĞINI AÇIKLADI. ÇELTİK VE YENİCEABAT MAHALLELERİ ARASINDAKİ 53 BİN METREKARELİK ALANDA KURULACAK AFET KÖY'ÜN KENTSEL DÖNÜŞÜM SIRASINDA DA KULLANILACAĞINI BELİRTEN AYDIN, AFET ARAMA KURTARMA ALANINDA OSMANGAZİ BELEDİYESİ OLARAK AKREDİTASYONDA BİRİNCİ SINIFA YÜKSELDİKLERİNİ AFAD VE KIZILAY İLE KOORDİNELİ OLARAK ÇALIŞTIKLARINI SÖYLEDİ.

6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN ÜÇÜNCÜ YIL DÖNÜMÜ YAKLAŞIRKEN OSMANGAZİ BELEDİYESİ, AFETLERE HAZIRLIK...

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

İLGİLİ HABERLER

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İzmir'de Sağanakta Can Kurtarma: Büyükşehir Ekipleri Hayvanları da Korudu
2
Laktoz İntoleransında Beslenme Rehberi: Dyt. Hilal Şahin Güneşsu’nun Önerileri
3
İzmir Büyükşehir Sağanakta Hayvanlara Koştu: Koyun, Tavuk ve Yaralı Güvercin Kurtarıldı
4
Bursa Osmangazi’de Afet Hazırlığı: 17 bin m² Koordinasyon Merkezi ve 53 bin m² Afet Köyü
5
Ülkü Ocakları Bayındır'da Sömestr Kampıyla Gençleri Buluşturdu
6
Bursa Osmangazi'de Afet Hazırlığı: 17 Bin m² Koordinasyon Merkezi ve 53 Bin m² Afet Köyü
7
Sosyal Medyada 'Doğal' Zayıflama Ürünleri Ölümcül Risk Taşıyor

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları