Bursa: Tuna Caddesi Hürriyet'e tünel veya köprü ile bağlanacak

Büyükşehir, Nilüfer'de Tuna Caddesi'ndeki altyapıyı tamamlayıp 1.7 kilometrelik asfaltlama çalışmasına başladı; cadde Hürriyet'e tünel veya köprüyle bağlanacak.

Yayın Tarihi: 30.11.2025 13:43
Güncelleme Tarihi: 30.11.2025 13:43
Altyapı tamamlandı, asfaltlama başladı

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Nilüfer ilçesi Karaman, İhsaniye ve Esentepe mahallelerinin kesişim noktasındaki Tuna Caddesinde yıllardır beklenen altyapı çalışmalarını tamamladı. Ulaşım Dairesi Başkanlığı Yol Yapım Şube Müdürlüğü ekipleri, altyapı eksikliklerini giderip elektrik hatlarını yer altına aldıktan sonra zaman kaybetmeden 1.7 kilometrelik cadde üzerinde asfalt kaplama çalışmalarına başladı.

Çalışmalar etap etap yürütülüyor; cadde üzerindeki kaldırımlar da yenilenecek. Proje kapsamında yapılan düzenlemelerle yol boyunca oluşan çukurların yol açtığı arızaların önlenmesi hedefleniyor.

Başkan Mustafa Bozbey yerinde inceledi

Çalışmaları yerinde inceleyen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, yetkililerden proje hakkında bilgi aldı. Balkondan kendisine el sallayan vatandaşları selamlayan Başkan Bozbey, mahalle halkıyla sohbet ederek çalışma boyunca gösterdikleri duyarlılıktan dolayı teşekkür etti. Vatandaşlar, Tuna Caddesi'ndeki yoğun trafik ve yol sorunlarının giderilmesinden memnuniyet duyduklarını belirtti.

Yeni ulaşım koridoru: tünel veya köprü

Projenin bir sonraki aşamasına ilişkin bilgi veren Başkan Bozbey, "Elektrik tellerinin tamamen yer altına alınmasının ardından Büyükşehir Belediyesi ekiplerimiz asfaltlama çalışmalarına başladı. Önümüzdeki süreçte cadde üzerindeki 8 noktada kamulaştırma yapacağız. Kamulaştırmaların ardından Tuna Caddesi artık Bursa’nın en önemli, en nitelikli ve en konforlu caddelerinden bir olacak" dedi.

Bozbey, caddeyle ilgili yeni tasarım planlarını da paylaştı: "Caddeyi direkt Hürriyet tarafına aktarmak istiyoruz. Alttan bir tünelle ya da üstten bir köprüyle Hürriyet tarafına bağlayıp Yakın Çevre Yolu’na ulaşılmasını hedefliyoruz. Vatandaşlarımız, Tuna Caddesi’ni kullanarak Ankara veya İzmir yoluna çıkmadan istediği yere gidebilecek. Planlamada son aşamaya gelindi. Değerlendirmelerimizi yapıyoruz. Hem ekonomik hem de ulaşıma rahatlık verecek projeyi seçerek uygulayacağız".

Bursa için hedef: alternatif ve konforlu ulaşım

Bozbey, Bursa’da ulaşımı çeşitlendirip konforu artırma amacını vurgulayarak, "Bursa’nın ulaşım alanlarını ve caddelerini çeşitlendirmek istiyoruz. Böylece Bursalılar sadece bir ana caddeden değil, diğer yolları da kullanarak rahatlıkla ulaşım sağlayabilecek. Bursalılar, hizmetin en iyisini hak ediyor" ifadelerini kullandı.

