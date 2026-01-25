Bursa Uludağ teleferiğinde 1 kilometrelik kuyruk dronla görüntülendi

Bursa'da Uludağ teleferiğinde 1 kilometrelik kuyruk dronla görüntülendi

Bursa’da soğuk ancak güneşli havayı değerlendirmek isteyenler Uludağ’a çıkarak hem kent manzarasını izlemek hem de kara yolundaki trafik yoğunluğundan kaçınmak istedi. Sabahın erken saatlerinden itibaren teleferiğe yönelen ziyaretçiler, istasyonda beklenmedik bir yoğunlukla karşılaştı.

Yoğunluk istasyon dışına taştı

Genellikle kapının dışına kadar çıkan sıra, bu kez daha da büyüyerek mahalle aralarına kadar uzadı. Teleferiğe binmek için bekleyenlerin oluşturduğu kuyruk yaklaşık 1 kilometreyi buldu ve uzun bekleyiş ziyaretçilerin planlarını etkiledi.

Dronla havadan kayıt alındı

Bölgedeki yoğunluk, bir dron ile havadan görüntülendi. Erken saatlerde teleferiği tercih eden vatandaşlar, bekledikleri yoğunluk karşısında şaşkınlık yaşadı.

