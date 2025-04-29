Bursa Uludağ Üniversitesi'nden Filistin'e Destek: Öğrenciler Çadır Nöbetinde

Bursa Uludağ Üniversitesi'nden Filistin'e Destek

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) öğrencileri, Filistin'de yaşanan zulme dikkat çekmek amacıyla 3 gün sürecek bir çadır nöbetine başladı. Öğrenciler, BUÜ Görükle Yerleşkesi'nde gerçekleştirdikleri yürüyüşün ardından, öğrenci topluluklarının ortak organizasyonuyla çadır alanında buluştu.

Kültürel Etkinlikler ve Bilinçlendirme Çalışmaları

Nöbet kapsamında kermes, tiyatro gösterileri, söyleşi, sergi ve çeşitli kültürel etkinlikler gerçekleştirilecek. Ayrıca öğrenciler, alanında uzman kişilerle bir araya gelerek bilinçlendirme çalışmaları yürütecek.

Uludağ İntifada Sözcüsü'nden Açıklamalar

Çadır alanında konuşan Uludağ İntifada sözcüsü Eyüp Can Koçak, Gazze'de 18 aydır süren ve son günlerde artarak devam eden insanlık dışı saldırıların, hastaneler, camiler ve çadırların bombalanmasının, siyonist işgal rejimi vahşetini bir kez daha gözler önüne serdiğini ifade etti.

Koçak, uluslararası kamuoyunun küçük bir kesimi hariç, bu insanlık suçları karşısında sessiz kalmayı sürdürdüğünü vurgulayarak şu ifadeleri kullandı: "Bundan daha vahimi ise Müslümanlar için Kudüs davasının, yalnızca Filistin halkının değil, tüm ümmetin davası olduğunun yeterince anlaşılmamasıdır. Mescid-i Aksa'nın özgürlüğü için mücadele etmek her müminin görevidir."

Müslümanların Görevi: Kudüs İçin Mücadele

Koçak, Gazze halkının yanında olmanın Müslümanlar için, İslam ümmeti için dini bir görev olduğunu belirterek, "Zaman uyanma, kendine gelme zamanıdır. Kudüs'ün kurtuluşu için kıyam etmiş, feryatlarıyla ümmeti yardıma çağıran kahraman kardeşlerimizin imdadına koşma, 'Bir yardımcı yok mu?' diyen mazlum ve mustazaf kadınlar, erkekler ve çocuklar için ayağa kalkma zamanıdır." dedi.

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) öğrencileri, Filistin'de yaşanan zulme dikkati çekmek amacıyla 3 gün sürecek çadır nöbetine başladı. Çadır alanında Uludağ İntifada sözcüsü Eyüp Can Koçak, konuşma yaptı.

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) öğrencileri, Filistin'de yaşanan zulme dikkati çekmek amacıyla 3 gün sürecek çadır nöbetine başladı. Çadır alanında Uludağ İntifada sözcüsü Eyüp Can Koçak, konuşma yaptı.