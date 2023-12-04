Bursa ve İstanbul'da Hissedilen Depremle İlgili Açıklama Geldi!

İstanbul ve Bursa'da hissedilen deprem saat 10:42 sularından merkez üssü Mudanya olarak gerçekleşti. AFAD tarafından yapılan açıklama ile yerin 8.98 km altında gerçekleştiği belirtilen depremin yoğun olarak Gölcük başta olmak üzere Bursa ve İstanbul'da hissedildi öğrenildi.

Bölgede Panik Hakim

Deprem paniği ile kendilerini dışarı atan vatandaşlar telefonlara sarıldı. Özellikle okul ve dershanelerde panik durumu hakimdi. Anlık telefonlara yapılan yoğunluk ile hatlarda anlık kesintiler meydana geldi. Konuya dair İçişleri Bakanlığı, Bursa Valiliği ve İstanbul Valiliğinden açıklamalar ardı ardında geldi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medyadan yaptığı açıklamada, 'Marmara Denizi Gemlik Açıklarında 5.1 büyüklüğünde meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen depremde, başta AFAD olmak üzere ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha tarama çalışmaları için bölgeye sevk edilmiştir. Gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun.' ifadelerine yer verdi.

Bursa Valiliğinden yapılan açıklamada gelen son verilere göre bir yıkım olmadığı belirtiliyor. Deprem ile ilgili Deprem Danışmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy'dan da açıklama geldi. Ersoy açıklamasında,

'Öncelikle geçmiş olsun. Kuzeyde beklediğimiz kuzey kolu üzerinde bir deprem değil. Büyük Marmara depremi üzerine gelecek bir deprem değil. Gemlik'ten geçen İznik Gölü'nün üzerinden geçen bir fay zonu daha var. Yine bu da Kuzey Anadolu fay zonu üzerinde. Buradaki depremler de büyük depremler üretebilir.'

ifadelerini kullandı. Depremin artçılarının da devam ettiği belirtiliyor.