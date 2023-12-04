Bursa ve İstanbul'da Hissedilen Depremle İlgili Açıklama Geldi!

Marmara Denizi'nde gerçekleşen 5,1 şiddetindeki depreme dair Deprem Danışmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy'dan açıklama geldi.

Bursa ve İstanbul'da Hissedilen Depremle İlgili Açıklama Geldi!
Yayın Tarihi:

İstanbul ve Bursa'da hissedilen deprem saat 10:42 sularından merkez üssü Mudanya olarak gerçekleşti. AFAD tarafından yapılan açıklama ile yerin 8.98 km altında gerçekleştiği belirtilen depremin yoğun olarak Gölcük başta olmak üzere Bursa ve İstanbul'da hissedildi öğrenildi. 

Bölgede Panik Hakim

Deprem paniği ile kendilerini dışarı atan vatandaşlar telefonlara sarıldı. Özellikle okul ve dershanelerde panik durumu hakimdi. Anlık telefonlara yapılan yoğunluk ile hatlarda anlık kesintiler meydana geldi. Konuya dair İçişleri Bakanlığı, Bursa Valiliği ve İstanbul Valiliğinden açıklamalar ardı ardında geldi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medyadan yaptığı açıklamada, 'Marmara Denizi Gemlik Açıklarında 5.1 büyüklüğünde meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen depremde, başta AFAD olmak üzere ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha tarama çalışmaları için bölgeye sevk edilmiştir. Gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun.' ifadelerine yer verdi.

Bursa Valiliğinden yapılan açıklamada gelen son verilere göre bir yıkım olmadığı belirtiliyor. Deprem ile ilgili Deprem Danışmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy'dan da açıklama geldi. Ersoy açıklamasında, 

'Öncelikle geçmiş olsun. Kuzeyde beklediğimiz kuzey kolu üzerinde bir deprem değil. Büyük Marmara depremi üzerine gelecek bir deprem değil. Gemlik'ten geçen İznik Gölü'nün üzerinden geçen bir fay zonu daha var. Yine bu da Kuzey Anadolu fay zonu üzerinde. Buradaki depremler de büyük depremler üretebilir.'

ifadelerini kullandı. Depremin artçılarının da devam ettiği belirtiliyor. 

Öne Çıkanlar
Nohut pişirirken bu tüyoyu bilenler yaşadı! Akşamdan ıslatmaya gerek yok: Bu yöntemle lokum gibi pişiyor Nohut pişirirken bu tüyoyu bilenler yaşadı! Akşamdan ıslatmaya gerek yok: Bu yöntemle lokum gibi pişiyor
Ankara'da gezilecek en güzel 10 yer! Taşı toprağı tarih kokan Başkent'te buraları mutlaka görün Ankara'da gezilecek en güzel 10 yer! Taşı toprağı tarih kokan Başkent'te buraları mutlaka görün
Çıtırtısı partman girişinden duyulacak börek tarifi ifşa oldu! Yalnızca iki yufkayla çıtır çıtır börek tarifi Çıtırtısı partman girişinden duyulacak börek tarifi ifşa oldu! Yalnızca iki yufkayla çıtır çıtır börek tarifi
Çok Okunanlar
MİT'den Operasyon: PKK/LPG Sözde Sorumlusu Bager Öndeş Etkisiz Hale Getirildi! MİT'den Operasyon: PKK/LPG Sözde Sorumlusu Bager Öndeş Etkisiz Hale Getirildi! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kritik Açıklamalar: İSEDAK Hakkında Önemli Mesajlar Verdi! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kritik Açıklamalar: İSEDAK Hakkında Önemli Mesajlar Verdi! Depremden Önce Bildirim Geldi! Google Uyarı Sistemi Gemlik Körfezi'ni Önceden Haber Verdi Depremden Önce Bildirim Geldi! Google Uyarı Sistemi Gemlik Körfezi'ni Önceden Haber Verdi Son Dakika: Korkutan Deprem İstanbul ve Çevre İllerde Hissedildi! Son Dakika: Korkutan Deprem İstanbul ve Çevre İllerde Hissedildi! Gazze'den Yola Çıkan Türk Vatandaşlar İstanbul'a Ulaştı Gazze'den Yola Çıkan Türk Vatandaşlar İstanbul'a Ulaştı