Bursaspor'dan Gürsu'ya Tam Destek: Yanan Ormanlara Fidan Dikimi

Yeşil beyazlılar Karahıdır ve İğdir'de fidanları toprakla buluşturdu

Bursaspor yönetimi ve futbolcuları, Gürsu'da geçen temmuz ayında çıkan orman yangınlarında zarar gören alanlara fidan dikimi gerçekleştirdi.

Çalışmaya Bursaspor Kulübü Başkanı Enes Çelik, Teknik Direktör Tahsin Tam, Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık ile birlikte yeşil beyazlı futbolcular ve Uludağ Organize Sanayi yönetici ve iş insanları katıldı. Fidan dikimi, Karahıdır ve İğdir bölgesindeki yanan ormanlık alanlarda yapıldı.

Bursaspor Başkanı Enes Çelik konuyla ilgili, "Çok acı ve üzücü bir olay yaşadık. Ağaç demek hayat demek. Yeşil Bursa olarak bilinen Bursa’mızın en önemli özelliği ormanları, güzelim doğa harikaları, orman yangını neticesinde ciddi anlamda canı yandı. Ama tekrar ’yiğit düştüğü yerden kalkar’ misali bu işin başladığı yerde tamamlayacağız" ifadelerini kullandı.

Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık ise, "Ciddi bir afet geçirdik. Yangında nasıl bir seferberlik düzenlendiyse tekrar siyah alanların hepsini yapacağımız çalışmalarla yeşillendireceğiz. Herkesin desteği ve katkısıyla tekrar alanlarımızın yeşillenmesine vesile olacağız" dedi.

Gürsu Kaymakamı Murat Kütük de, "Bursa, birçok değeri bir arada barındıran marka bir şehirdir. Uludağ’ı mı sayalım OSB’lerimizi mi sayalım Bursaspor’umuzu mu sayalım? Yeşil Bursa’ya tekrar kavuşması için hepimiz heyecanla bekliyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Konuşmaların ardından fidanlar toprakla buluşturuldu.

