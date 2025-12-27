BURTOM 2026 Stratejisini Açıkladı: Sağlık Turizmi ve Geriatriye Öncelik

BURTOM’un 2026 Vizyonu: Sağlık Turizmi ve Entegre Bakım

BURTOM Sağlık Grubu Genel Müdürü Serdar Küplü, grubun 2026 stratejisinde öncelikli gündem maddesinin sağlık turizmi olacağını ve uluslararası hasta departmanının kapasitesinin artırılacağını açıkladı. Küplü, demografik değişimleri dikkate alarak yaşlı bakım ve geriatri alanındaki entegre tesis yatırımları için fizibilite çalışmalarının sürdürüleceğini belirtti.

2025: Konsolidasyon ve Kurumsal Güçlenme

Küplü, 2025 yılını BURTOM için bir "konsolidasyon dönemi" olarak tanımlayarak, kurumun kurumsal yapısını güçlendirdiğini, hizmet standardını yükselttiğini ve operasyonel verimliliğini maksimuma taşıdığını söyledi. "Bu yılı, kurumsal yapının güçlendirildiği, hizmet kalitesinin standardize edildiği ve operasyonel verimliliğin en üst seviyeye taşındığı stratejik bir dönem olarak ele aldık. Hedeflerimize ulaştığımız ve kurumsal sürdürülebilirliğimizi pekiştirdiğimiz bir yıl oldu," diye konuştu.

Grup, başta Bursa olmak üzere yaklaşık 15 ilde tıbbi görüntüleme ve tanı merkezleri, tıp merkezleri ve diğer sağlık birimleriyle ayda 200 bini aşkın kişiye hizmet veriyor. Küplü, hasta trafiğinin yönetimi için teknolojik altyapı ve insan kaynağının eş zamanlı güçlendirildiğini vurguladı.

Dijital Dönüşüm ve İnsan Kaynağı

Küplü, BURTOM’un 30. yıl kapsamında teknoloji yatırımlarını kurumsal eğitim ve gelişim programlarıyla eş zamanlı yürüttüğünü belirterek, "Personelimizin yetkinliklerini artıran eğitim programları, şeffaf yönetim yaklaşımı ve adil performans sistemi; kurumsal aidiyeti güçlendiren en önemli unsurlar. Bu sayede personel devir hızımız sektör ortalamasının altında seyrediyor" ifadelerini kullandı.

Grubun 850 kişilik kadrosu bulunduğunu hatırlatan Küplü, 2026'da istihdam politikasının nitelikli ve yetkinlik bazlı olacağını; "Sayısal büyümeden ziyade, spesifik uzmanlık alanlarında nitelikli sağlık profesyonellerinin organizasyonumuza katılmasını hedefliyoruz" dedi.

2026’da Öncelik: Sağlık Turizmi ve Yaşlı Bakımı

Küplü, 2026 yatırım programının önceliğinin sağlık turizmi olduğunu belirterek, "Sağlık turizmi bizim için stratejik bir büyüme alanı. 2026’da bu alanda daha büyük bir uluslararası erişim hedefliyoruz. Ayrıca, demografik değişimleri dikkate alarak yaşlı bakım merkezleri ve geriatri odaklı entegre tesisler için de fizibilite çalışmalarını sürdürüyoruz" dedi.

Ayrıca mevcut merkezlerde teknolojik donanım ve hizmet kapasitesinin artırılmasının öncelikli hedef olduğu, stratejiyle uyumlu yeni lokasyon yatırımlarının da gündemde bulunduğu aktarıldı. Küplü, etik değerlerden ödün verilmeden hizmet üretme taahhüdünü yineleyerek, "30 yıllık kurumsal hafızamızla, etik değerlerden ödün vermeden hizmet üretmeye devam edeceğiz. Tüm paydaşlarımız için değer oluşturan, güvenilir ve öncü bir sağlık kuruluşu olma misyonumuzu kararlılıkla sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

10 Yıllık Projeksiyon: Entegre Sağlık Ekosistemi

Küplü, BURTOM’un 10 yıllık projeksiyonunda kuruluşu konvansiyonel hizmet sunan bir yapıdan, entegre sağlık çözümleri geliştiren, teknolojiyi merkeze alan ve uluslararası standartlarda hizmet ihraç eden bir sağlık ekosistemine dönüştürmeyi hedeflediklerini açıkladı.

Sektör Değerlendirmesi ve Riskler

Sektöre ilişkin değerlendirmesinde Küplü, 2025’i Türkiye sağlık sektörü açısından "Sürdürülebilirlik Sınavı" olarak nitelendirerek medikal enflasyonun sektörün en önemli sorunu olduğunun altını çizdi. 2026 için öne çıkan riskler arasında nitelikli insan kaynağı kıtlığı, artan işgücü maliyetleri ve döviz dalgalanmalarına bağlı medikal gider riskleri yer alıyor.

Buna rağmen Küplü, 2026’nın Türkiye için tarihi bir fırsat barındırdığını belirterek, "Sağlık turizminde artık giriş seviyesi işlemlerden kompleks tedavilere geçiyoruz. Türkiye, 2026’da ‘ucuz alternatif’ değil, ‘kaliteli sağlık merkezi’ olarak konumlanabilir" dedi.

BURTOM GENEL MÜDÜRÜ SERDAR KÜPLÜ