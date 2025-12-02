Burun Tıkanıklığı Uyarısı: Op. Dr. Erol Demirbaş 'Basit Kış Şikayeti Değil'

Medical Point Gaziantep Hastanesi KBB Uzmanı Op. Dr. Erol Demirbaş, burun tıkanıklığının sadece “basit bir kış şikayeti” olarak görülmesinin büyük bir hata olduğunu vurguladı.

Burun tıkanıklığı, günlük yaşamı etkileyerek uykusuzluğa, baş ağrısına ve sosyal hayatta performans kaybına neden olabiliyor. Op. Dr. Demirbaş, bu şikayetin sanılandan çok daha ciddi olduğunu söyledi.

Tıkalı burun, gün boyu enerjinizi çalan gizli bir düşmandır

Op. Dr. Demirbaş: "Burun tıkanıklığı yaşayan birçok kişi zamanla buna alıştığını düşünüyor; ancak bu durum aslında vücudu sürekli yoran bir süreçtir. Kaliteli uyku uyuyamayan, ağızdan nefes almak zorunda kalan bir kişinin günlük yaşam enerjisi de ciddi ölçüde düşüyor".

Tıkanıklığın sebepleri çok farklı olabilir

Demirbaş, burun tıkanıklığının tek bir nedenle ortaya çıkmadığını, doğru teşhis konulmadan yapılan her tedavinin geçici olacağını belirtti. "Alerjik rinit, sinüzit, burun kemiği eğriliği (septumdeviasyonu), burun etlerinin büyümesi, polipler gibi farklı problemlere bağlı olarak burun tıkanıklığı gelişebilir. Bazı hastalar basit bir spreyle düzelebilirken, bazı hastalarda cerrahi müdahale gerekebilir. Bu nedenle profesyonel bir muayene şarttır".

Demirbaş ayrıca yanlış ve uzun süreli burun spreyi kullanımının da burun tıkanıklığını kötüleştirdiğini hatırlattı.

Burun tıkanıklığı hayat kalitesini sessizce düşürür

Uzun süre devam eden burun tıkanıklığı kişinin yaşam kalitesini etkiliyor; özellikle gece ağızdan nefes almak boğaz kuruluğuna, horlamaya ve uyku kalitesinde düşüşe yol açıyor. Demirbaş, "Hastalarımızın büyük kısmı ‘Ben yıllardır böyle yaşıyorum’ diyor. Ancak tıkalı burunla yaşamaya mecbur değilsiniz. Tedavisi çoğu zaman sandığınızdan daha kolaydır" ifadelerini kullandı.

Rahat nefes almak herkesin hakkı

Op. Dr. Erol Demirbaş vatandaşlara şu çağrıda bulundu: "Rahat nefes almak bir lüks değil, sağlık için temel bir gerekliliktir. Şikâyetleriniz uzun sürüyorsa bir uzman desteği almaktan çekinmeyin".

KBB UZMANI OP. DR. EROL DEMİRBAŞ: