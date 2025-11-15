BUÜ'de 'Kanser Araştırmalarında Disiplinlerarası Yaklaşımlar' Ele Alındı

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) AR-GE Koordinatörlüğü tarafından düzenlenen "Uludağ Tematik Kahve Günleri" etkinliğinin altıncısı, "Kanser Araştırmalarında Disiplinlerarası Yaklaşımlar" temasıyla gerçekleştirildi. Etkinlik, akademisyenler ile sektör paydaşlarını bir araya getirerek kanser tedavisindeki gelişmeler ve çok yönlü iş birliği ihtiyacını gündeme taşıdı.

Katılımcılar ve mekan

Etkinlik BUÜ Rektörlük A Salonunda yapıldı. Programa Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İrfan Kırıştıoğlu, AR-GE Koordinatörü Prof. Dr. Esra Karaca, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. N. Funda Coşkun ile alanında uzman konuşmacılar, akademik ve idari personel ve öğrenciler katıldı.

Tedavide multidisipliner yaklaşım vurgusu

Prof. Dr. İrfan Kırıştıoğlu, kanser tedavisinin geçmişte tümörün cerrahi olarak çıkarılmasından günümüzde genetik düzeye inen spesifik tedavilere doğru evrildiğini belirtip bu dönüşümün multidisipliner yaklaşımı zorunlu kıldığını söyledi. Kırıştıoğlu, bazı kanser türlerinde başarı oranlarının halen düşük olduğunu ve yaklaşımın cerrahi ile ilacın ötesinde; psiko-sosyal durum, yaşam kalitesi, yapay zeka ve biyosistem mühendisliği gibi alanları da kapsaması gerektiğini vurguladı.

Bölgesel riskler ve koruyucu hekimlik

Prof. Dr. N. Funda Coşkun, kanserin çok etmenli yapısının görülme sıklığını artırdığına dikkat çekti. Özellikle göğüs hastalıkları ve akciğer kanseri açısından Bursa'nın sanayi yapısı, hava kirliliği ve yüksek tütün tüketimi gibi çevresel etmenlerin bölgede akciğer kanseri prevalansını yükselttiğini belirtti. Coşkun, kanserle mücadelede koruyucu hekimlik, yenilikçi tanı yöntemleri ve tedavi yolaklarına destek sağlanmasının önemine değinerek biyoloji, fizik, kimya ve mühendislik başta olmak üzere tüm disiplinlerin iş birliğine ihtiyaç olduğunu ifade etti.

AR-GE koordinasyonu ve hedefler

Prof. Dr. Esra Karaca, etkinliklerin amacının akademi ve dış paydaşlar arasında yeni iş birlikleri ve geleceğe yönelik proje fikirleri üretmek olduğunu belirtti. Katılımcı geri dönüşlerinin yüksek olduğunu, Bursa'nın bir sanayi şehri olmasının ve üniversitenin geniş araştırma yelpazesinin tema belirleme ve sanayicilerin ilgisini çekme açısından avantaj sağladığını aktardı.

Uzman sunumları

Programda sunum yapanlar arasında Prof. Dr. Bilge Osman, Tuğçe Kuştur, Doç. Dr. Önder Aybastıer, Murat Yazıcı, Berkay Doğan, Elif Nihan Çetin, Prof. Dr. Serap Çelikel Kasımoğulları, Prof. Dr. Şehime Gülsün Temel, Prof. Dr. Ferda Arı, Doç. Dr. Gıyasettin Özcan, Dr. Öğr. Üyesi Ömer Ünsal, Mihriban Akyol ve Prof. Dr. Oğuzhan Doğanlar yer aldı. Sunumlar akademisyenler ve sektör temsilcileri tarafından ilgiyle takip edildi.

Etkinlik, soru-cevap bölümünün ardından sona erdi.

