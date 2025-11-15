BUÜ'de 'Kanser Araştırmalarında Disiplinlerarası Yaklaşımlar' Ele Alındı

BUÜ'nün 'Uludağ Tematik Kahve Günleri' etkinliğinin 6.'sında kanser araştırmalarında multidisipliner yaklaşımlar, koruyucu hekimlik ve çevresel riskler tartışıldı.

Yayın Tarihi: 15.11.2025 15:17
Güncelleme Tarihi: 15.11.2025 15:17
BUÜ'de 'Kanser Araştırmalarında Disiplinlerarası Yaklaşımlar' Ele Alındı

BUÜ'de 'Kanser Araştırmalarında Disiplinlerarası Yaklaşımlar' Ele Alındı

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) AR-GE Koordinatörlüğü tarafından düzenlenen "Uludağ Tematik Kahve Günleri" etkinliğinin altıncısı, "Kanser Araştırmalarında Disiplinlerarası Yaklaşımlar" temasıyla gerçekleştirildi. Etkinlik, akademisyenler ile sektör paydaşlarını bir araya getirerek kanser tedavisindeki gelişmeler ve çok yönlü iş birliği ihtiyacını gündeme taşıdı.

Katılımcılar ve mekan

Etkinlik BUÜ Rektörlük A Salonunda yapıldı. Programa Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İrfan Kırıştıoğlu, AR-GE Koordinatörü Prof. Dr. Esra Karaca, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. N. Funda Coşkun ile alanında uzman konuşmacılar, akademik ve idari personel ve öğrenciler katıldı.

Tedavide multidisipliner yaklaşım vurgusu

Prof. Dr. İrfan Kırıştıoğlu, kanser tedavisinin geçmişte tümörün cerrahi olarak çıkarılmasından günümüzde genetik düzeye inen spesifik tedavilere doğru evrildiğini belirtip bu dönüşümün multidisipliner yaklaşımı zorunlu kıldığını söyledi. Kırıştıoğlu, bazı kanser türlerinde başarı oranlarının halen düşük olduğunu ve yaklaşımın cerrahi ile ilacın ötesinde; psiko-sosyal durum, yaşam kalitesi, yapay zeka ve biyosistem mühendisliği gibi alanları da kapsaması gerektiğini vurguladı.

Bölgesel riskler ve koruyucu hekimlik

Prof. Dr. N. Funda Coşkun, kanserin çok etmenli yapısının görülme sıklığını artırdığına dikkat çekti. Özellikle göğüs hastalıkları ve akciğer kanseri açısından Bursa'nın sanayi yapısı, hava kirliliği ve yüksek tütün tüketimi gibi çevresel etmenlerin bölgede akciğer kanseri prevalansını yükselttiğini belirtti. Coşkun, kanserle mücadelede koruyucu hekimlik, yenilikçi tanı yöntemleri ve tedavi yolaklarına destek sağlanmasının önemine değinerek biyoloji, fizik, kimya ve mühendislik başta olmak üzere tüm disiplinlerin iş birliğine ihtiyaç olduğunu ifade etti.

AR-GE koordinasyonu ve hedefler

Prof. Dr. Esra Karaca, etkinliklerin amacının akademi ve dış paydaşlar arasında yeni iş birlikleri ve geleceğe yönelik proje fikirleri üretmek olduğunu belirtti. Katılımcı geri dönüşlerinin yüksek olduğunu, Bursa'nın bir sanayi şehri olmasının ve üniversitenin geniş araştırma yelpazesinin tema belirleme ve sanayicilerin ilgisini çekme açısından avantaj sağladığını aktardı.

Uzman sunumları

Programda sunum yapanlar arasında Prof. Dr. Bilge Osman, Tuğçe Kuştur, Doç. Dr. Önder Aybastıer, Murat Yazıcı, Berkay Doğan, Elif Nihan Çetin, Prof. Dr. Serap Çelikel Kasımoğulları, Prof. Dr. Şehime Gülsün Temel, Prof. Dr. Ferda Arı, Doç. Dr. Gıyasettin Özcan, Dr. Öğr. Üyesi Ömer Ünsal, Mihriban Akyol ve Prof. Dr. Oğuzhan Doğanlar yer aldı. Sunumlar akademisyenler ve sektör temsilcileri tarafından ilgiyle takip edildi.

Etkinlik, soru-cevap bölümünün ardından sona erdi.

BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (BUÜ) AR-GE KOORDİNATÖRLÜĞÜNÜN "ULUDAĞ TEMATİK KAHVE GÜNLERİ"...

BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (BUÜ) AR-GE KOORDİNATÖRLÜĞÜNÜN "ULUDAĞ TEMATİK KAHVE GÜNLERİ" ETKİNLİĞİNİN ALTINCISI "KANSER ARAŞTIRMALARINDA DİSİPLİNLERARASI YAKLAŞIMLAR" TEMASIYLA GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (BUÜ) AR-GE KOORDİNATÖRLÜĞÜNÜN "ULUDAĞ TEMATİK KAHVE GÜNLERİ"...

İLGİLİ HABERLER

Altın Piyasasında Şok: 22 Ayar Bilezik ve Altınların Alım-Satımı Yasaklandı

Meteoroloji 9 İle Beyaz Alarm Verdi: Kar Ne Zaman Yağacak?

Üç Aylar Ne Zaman Başlıyor? Diyanet 2025-2026 Takvimi

Emekli Promosyonunda Kasım 2025 Rekoru: Paket 39.500 TL'ye Ulaştı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bilecik’te Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şüpheli Gözaltında
2
Kayseri Büyükşehir, Sarız’da Veli Altınkaya Taziye ve Kültür Evi'ni Yeniledi
3
Erdoğan Adıyaman'da 4 aylık bebeği görünce konvoyu durdurdu
4
Malatya'da 13 Yaşındaki Yasin Adıyaman Evinde Ölü Bulundu
5
Ordu'da Karla Mücadele: Büyükşehir Ekipleri Teyakkuzda
6
İzmir Otogarı krizi: İzmir Büyükşehir’den İZOTAŞ’a 'işgalci' Tepkisi

TV8 halka arz ne zaman? Acun Ilıcalı'nın TV8'i SPK'ya başvurdu

2026 BİLSEM Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Önemli Tarihler

Üç Aylar Ne Zaman Başlıyor? Diyanet 2025-2026 Takvimi

KPSS 65 Puanla Belediye Memur Alımı: Datça ve Çeşme'de 2 Kadro (Aralık 2025)

Emekli Promosyonunda Kasım 2025 Rekoru: Paket 39.500 TL'ye Ulaştı

SGK'dan Erken Emeklilik Müjdesi: 1800 ve 3600 Gün Formülü, %40 ve %60 Şartları

2025 En Yeni Cuma Mesajları: Ayetli, Resimli ve Dualı Paylaşımlar

İnci Taneleri 3. Sezon Ne Zaman Başlayacak? Bu Akşam Var Mı?

TOKİ Kura Çekimi: Canlı Yayın, Noter Denetimi ve Hak Sahipliği Nasıl Belirlenecek?

Meteoroloji 9 İle Beyaz Alarm Verdi: Kar Ne Zaman Yağacak?

2026 YKS Ne Zaman? ÖSYM Sınav Takvimi Bekleniyor

Altın Piyasasında Şok: 22 Ayar Bilezik ve Altınların Alım-Satımı Yasaklandı