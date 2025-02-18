Büyük Doğa Modeli: Türkiye'nin Doğal Zenginliklerini Keşfedecek Proje

Büyük Doğa Modeli Projesi Türkiye'de Hayata Geçti

Türkiye'deki doğal yaşama dair bir kaynak oluşturmayı hedefleyen Büyük Doğa Modeli projesi, doğa tutkunları ve sanatseverler için önemli bir adım atıyor. Proje, yapay zeka, büyük veri ve algoritmaların sanatla bütünleşmesini sağlıyor.

Projenin Tanıtımı ve Destekçileri

Türkiye İş Bankası katkılarıyla ve Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası’nın (MESS) teknoloji merkezi MEXT işbirliğiyle gerçekleştirilen proje, yeni medya sanatçısı Refik Anadol tarafından hayata geçirildi. Projenin tanıtım etkinliği, Levent'teki İş Kuleleri’nde gerçekleştirildi.

Toplantıda konuşan Türkiye İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, projede geniş bir ekip çalışması ile doğanın tüm güzelliklerinin sanatçılara ve araştırmacılara hizmetine sunulduğunun altını çizdi. Aran, "Ülkemizdeki 33 milli parkta elde edilen veriler, doğa meraklıları için önemli bir kaynak oluşturuyor" diyerek projeye olan inancını vurguladı.

MEXT'in Rolü ve Projenin Büyüklüğü

MESS Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol, teknolojiyi, sanatı ve bilimi birleştiren projenin destekçileri olmaktan mutluluk duyduklarını belirtti. Akkol, proje için sahada 200 kişinin 5 ay süreyle çalıştığını, drone ve lazer sensörlerle veri toplandığını ifade etti.

Refik Anadol'un Vizyonu

Proje sunumunda bulunan Anadol, yapay zeka alanında doğayı odağına alan projeyi sunmanın keyfini yaşadıklarını söyledi. "Projemizin amacı, doğanın dilini anlamak ve bu bilgiyi paylaşmaktır" diyen Anadol, geniş çaplı bir veri havuzu oluşturduklarını aktardı.

Ayrıca, proje kapsamında oluşturulacak olan yan projelerle Türkiye'nin doğal yaşamını temsil eden veri heykeli tasarlama çalışmalarına işaret etti.

Yaşayan Ansiklopedi: Açık Kaynakla Geleceği İnşa Etmek

Büyük Doğa Modeli, eğitimden bilimsel araştırmalara kadar pek çok alana katkı sağlayarak, açık kaynak kodla geliştirildi. Proje sayesinde elde edilen veriler, akademik çalışmalarla bir araya getirildi ve etkileşimli bir “Yaşayan Ansiklopedi” oluşturuldu. Kullanıcılar, farklı içerikler oluşturma imkanı buluyor.

Türkiye'nin doğal zenginliklerini ön plana çıkaran Büyük Doğa Modeli projesi, hem ülke genelinde hem de uluslararası alanda ilham vererek, sanat ve doğanın birleşimini desteklemeyi amaçlıyor.

Yapay zeka, büyük veri ve algoritmaları sanatla entegre eden "Büyük Doğa Modeli" projesinin Türkiye ayağı, Türkiye İş Bankasının katkıları ve Türkiye Metal Sanayicileri Sendikasının (MESS) teknoloji merkezi MEXT işbirliğiyle gerçekleştirildi. Yeni medya sanatçısı Refik Anadol (sağ 2) tarafından hayata geçirilen, Türkiye İş Bankasının 100. yılı kapsamında saha çalışmaları tamamlanan projenin tanıtım etkinliği, Levent'teki İş Kulelerinde yapıldı. Türkiye İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran (solda) ve MESS Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol da (sağda) programa katıldı.

Yapay zeka, büyük veri ve algoritmaları sanatla entegre eden "Büyük Doğa Modeli" projesinin Türkiye ayağı, Türkiye İş Bankasının katkıları ve Türkiye Metal Sanayicileri Sendikasının (MESS) teknoloji merkezi MEXT işbirliğiyle gerçekleştirildi. Yeni medya sanatçısı Refik Anadol (sağ 2) tarafından hayata geçirilen, Türkiye İş Bankasının 100. yılı kapsamında saha çalışmaları tamamlanan projenin tanıtım etkinliği, Levent'teki İş Kulelerinde yapıldı. Türkiye İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran (solda) ve MESS Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol da (sağda) programa katıldı.