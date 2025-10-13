Büyük Taarruz 4. Uluslararası Kısa Film Festivali Afyonkarahisar'da başladı

Afyonkarahisar Valiliği ev sahipliğinde, Anadolu Kültür ve Sanat Meclisi Derneği tarafından düzenlenen Büyük Taarruz 4. Uluslararası Kısa Film Festivalinın açılışı gerçekleştirildi. Kültür ve Turizm Bakanlığı himayesinde, Korel Otel'de başlayan festival, 16 Ekim'e kadar sinemaseverlerle buluşacak.

Açılış ve gösterim

Açılış programında, yönetmenliğini Kübra Kuruali ve Kaan Burak Şen'in yaptığı "Anka Kuşu Gazze" belgeseli gösterildi. Film, festivalin açılışını oluşturarak katılımcılar tarafından izlendi.

Vali Yiğitbaşı'nın konuşması

Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, 103 yıl önce istiklalin kazanıldığı topraklarda verilen mücadeleyi yad ettiklerini ve "Büyük Taarruz" isminin uluslararası kısa film festivalinde yaşatılmasının anlamlı olduğunu söyledi. Yiğitbaşı, sinemanın duyguları evrensel bir dille anlattığını ve yaşananların hafızalarda tutulmasına katkı sağladığını vurguladı.

Yiğitbaşı katıldığı konuşmada şunları ifade etti: "Dünyanın gözü önünde soykırım yaşanıyor bizler bunun çok acı bir şekilde tanıkları oluyoruz.... Sesimizi yükseltmeye gayret ediyoruz Türkiye olarak. Ancak bütün dünyanın tabii özellikle Amerika'nın desteğiyle bu şımarık, devlet belki diyemeyeceğiniz, bir topluluğun zulmü altında sivillerin katledilişini de ne yazık ki bu 21. yüzyılda görmüş olduk. Çok şükür bir ateşkes başlatıldı inşallah uzun süreli olur, kalıcı olur diyoruz. İşte film festivalleri, işte sinema, kısa filmler, belgeseller bunun için bu kadar önemli. Çünkü biz orada yaşananları kendimizden sonraki nesillere bu zulmü, bu soykırımı sonuna kadar sinemanın çeşitli incelikleriyle anlatmak ve unutturmamakla da sorumluyuz diye düşünüyorum."

Vali Yiğitbaşı ayrıca festivale 189 ülkeden 2 bini aşkın başvuru geldiğini belirterek, "4'üncü yılında bunca farklı ülkeden güzel filmin bizlere gönderilmiş olması, çok güzel bir yolda yürüdüğümüzü gösteriyor." dedi.

Festival Direktörü: Gazze'yi unutmuyoruz

Festival Direktörü Sevda Dursun, son iki yıldır dünyanın gözü önünde yaşanan gelişmeler nedeniyle festival programında Gazze'yi unutmadıklarını, özel gösterimler ve söyleşiler düzenlediklerini söyledi. Dursun, bu yıl açılış filmini "Anka Kuşu Gazze" belgeseliyle yaptıklarını ve bu belgeselin Anadolu'da ilk gösteriminin Afyonkarahisar'da gerçekleştirileceğini belirtti.

Dursun, kapanış etkinliğinde Gazzeli 3 müzisyeni getirerek Gazze'nin Özgür Sesleri konserini izleyicilere sunacaklarını ve bu yılın Aile Yılı ilan edildiğini, festivalin aile filmleriyle zenginleştirildiğini vurguladı.

Afyonkarahisar Valiliği ev sahipliğinde, Anadolu Kültür ve Sanat Meclisi Derneği tarafından düzenlenen "Büyük Taarruz 4. Uluslararası Kısa Film Festivali"nin açılışı yapıldı.