Büyük Taarruz'un 103. Yıl Dönümü: Albay Reşat Çiğiltepe Şehitliği'nde Tören

Afyonkarahisar'da, Büyük Taarruz'un 103. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Albay Reşat Çiğiltepe Şehitliği'nde tören düzenlendi; çelenk, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve karanfil bırakma yapıldı.

Yayın Tarihi: 27.08.2025 14:57
Güncelleme Tarihi: 27.08.2025 16:06
Afyonkarahisar'da, Büyük Taarruz'un 103. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, Albay Reşat Çiğiltepe Şehitliği'nde tören yapıldı.

Sinanpaşa Kaymakamlığı tarafından düzenlenen törende, çelenk sunumunun ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Jandarma Teğmen Şükrü Doğancı, törendeki konuşmasında Büyük Taarruz'un dünyada eşi benzeri görülmemiş bir mücadeleye sahne olduğunu belirtti. Doğancı, "103. yıl dönümünü sevinç ve gururla kutladığımız büyük zaferi bizlere armağan eden, bu eşsiz zaferin mimarı ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ü, aziz şehitleri ve gazileri şükran ve minnetle anıyoruz" ifadelerini kullandı.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından dualar edildi. Tören, şehitliklere karanfil bırakılmasıyla sona erdi.

Törene, Sinanpaşa Kaymakamı Emrah Aslan, Belediye Başkanı Tolga Yıldırım, ilçe protokolü, Büyük Taarruz Bisiklet Turu kapsamında şehitliğe gelen bisikletçiler, komando birliği askerleri ve vatandaşlar katıldı.

