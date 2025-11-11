Büyükçekmece'ye Şehit Ateşi: Gürcistan'da Düşen C-130'da Pilot Yarbay Gökhan Korkmaz

Acı haber İstanbul'daki ailesine ulaştı, evine bayrak asıldı

Gürcistan'da, Türk Hava Kuvvetleri'ne ait C-130 tipi kargo uçağının düşmesi sonucu şehit olan Pilot Yarbay Gökhan Korkmaz'ın acı haberi İstanbul Büyükçekmece'deki ailesine ulaştı.

Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelmek için havalanan uçağın düşmesiyle ilgili gelen şehadet haberi, aileye İstanbul Merkez Komutanlığı'na bağlı yetkililer tarafından verildi.

Haberin ulaşmasının ardından şehit ailesi ve yakınları büyük üzüntü yaşadı. Ailenin yaşadığı siteye sevenler ve komşular akın ederken, evin dışına Türk bayrakları asıldı.

Olayın ardından bölgede başsağlığı ziyaretleri devam ediyor; yetkililer ve yakın çevre taziyeler için bir araya geldi.

ŞEHİDİN EVİNİN BULUNDUĞU SİTE