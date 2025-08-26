Büyükelçi Aktaş: Türkiye Somali’de Balıkçılık ve Uzay Projelerini Genişletecek

II. Somali Ulusal Balıkçılık Haftası’nda verilen mesajlar

Türkiye’nin Mogadişu Büyükelçisi Alper Aktaş, Somali’de Türkiye tarafından hayata geçirilen projelere yenilerinin ekleneceğini bildirerek, söz verdikleri alanlarda ilerlemeyi sürdüreceklerini kaydetti. Aktaş, konuşmasını "Bugüne kadar verdiğimiz tüm sözleri tuttuk." vurgusuyla başlattı.

Aktaş, Mogadişu’da "Gıda Güvenliği ve Kalite Güvencesi" temasıyla düzenlenen II. Somali Ulusal Balıkçılık Haftası’nın açılışında yaptığı konuşmada, geçmişte bazı çevrelerin projelere şüpheyle yaklaştığını ancak bugün bu projelerin hayata geçtiğini anlattı.

Somali’de tamamlanan yatırımlar arasında Büyükelçilik yerleşkesi, TÜRKSOM askeri eğitim merkezi ve Recep Tayyip Erdoğan Hastanesiyi hatırlatan Aktaş, Türkiye’nin Somali ordusuna terörle mücadelede destek verdiğini belirtti.

Balıkçılık işbirliğine dair Aktaş, "Okyanus'ta yıllık yaklaşık 2 milyar dolarlık bir servet sizleri bekliyor. İnşallah Türk balıkçı gemileriyle birlikte o payı alacağız ve Somalili kardeşlerimiz hak ettikleri gibi kullanacaklar." değerlendirmesinde bulundu.

Uzay alanında da ortak projeler planlandığını aktaran Aktaş, "İnşallah uzay üssünü de yapacağız ve o üsten uyduların gökyüzüne çıktığını hep birlikte göreceğiz." ifadelerini kullandı.

Konuşmasını tekrarlayarak pekiştiren Aktaş, "Bugüne kadar verdiğimiz tüm sözleri tuttuk. Hidrokarbon, petrol, doğal gaz arama faaliyetlerinde de sözümüzü tuttuk. İnşallah balıkçılıkta da tutacağız. Türkiye ve Somali kardeşliği, umudumuzu ve inancımızı kırmaya çalışanları mahcup etmeye devam edecek." dedi.