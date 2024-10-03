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Büyükelçi Demircan, Tunus Dışişleri Bakanı Nefti ile İkili İlişkileri Görüştü

Tunus'ta gerçekleştirilen görüşmede Türkiye-Tunus ilişkileri vurgulanarak ekonomik iş birlikleri ele alındı.

Yayın Tarihi: 03.10.2024 01:29
Güncelleme Tarihi: 03.10.2024 01:29
Büyükelçi Demircan, Tunus Dışişleri Bakanı Nefti ile İkili İlişkileri Görüştü

Büyükelçi Demircan'dan Tunus'a Ziyaret

Türkiye'nin Tunus Büyükelçisi Ahmet Misbah Demircan, yeni görevine başlayan Tunus Dışişleri Bakanı Muhammed Ali en-Nefti ile ikili ilişkiler üzerine önemli bir görüşme gerçekleştirdi.

İkili İlişkilerin Geliştirilmesi

Tunus Dışişleri Bakanlığı, görüşmeye dair sosyal medya hesaplarından bir açıklama yayımladı. Açıklamada, Demircan’nın Nefti’ye tebriklerini ilettiği ve iki ülke ilişkilerinin geliştirilmesine yönelik ortak bir kararın teyit edildiği belirtildi.

Ekonomi ve Ticaret Üzerine Görüşmeler

Toplantıda, Tunus-Türkiye serbest ticaret anlaşması çerçevesinde yatırım ve ortaklık fırsatlarının değerlendirilmesi gerektiğine vurgu yapıldı. Ekonomik ilişkilerin güçlendirilmesinin önemi öne çıkarıldı.

Bölgesel Gelişmeler Üzerine Değerlendirmeler

Aynı zamanda, iki yetkili, Filistin meselesi ve kardeş ülke Lübnan’daki son durum gibi, iki ülkenin ortak endişelerini barındıran bölgesel ve uluslararası meseleleri de ele aldı.

Unutulmamalıdır ki, Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, 25 Ağustos'ta yaptığı hükümet revizyonunda Dışişleri Bakanlığına Nefti’yi atamıştı.

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