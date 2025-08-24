Büyükelçi Joep Wijnands ve Çocukları Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'nda

Hollanda'nın Ankara Büyükelçisi Joep Wijnands, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi tarafından bu yıl 37'ncisi düzenlenen Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'na üçüncü kez katıldı. Bu yıl Wijnands, ilk kez çocuklarıyla birlikte Kanlıca'dan başlayıp Kuruçeşme'ye uzanan 6,5 kilometrelik parkuru tamamladı.

Wijnands: "Bunun bir aile geleneği haline gelmesini umuyorum"

Yarış sonrası değerlendirmesinde Wijnands, katılımının kendisi ve ailesi için büyük önem taşıdığını belirterek, "Bunun bir aile geleneği haline gelmesini umuyorum." dedi. Wijnands, çocuklarının bu deneyimi ilk kez yaşadıklarına dikkat çekti: "Hepimiz, sporu ve bu kadar farklı milletten insanın bir araya geldiği bu büyük kutlamanın bir parçası olmayı seviyoruz. Bunu birlikte yapmak, gerçekten büyük bir onur ve zevk."

İstanbul Boğazı'nda yüzmek bir ayrıcalık

Boğaz'da yüzmenin kendisi için özel bir anlamı olduğunu vurgulayan Wijnands, "Yüzmek, benim için özgürlüktür. Özellikle Boğaz'da veya Türkiye'nin güzel denizlerinde kulaç attığımda kendimi özgür ve mutlu hissediyorum." ifadelerini kullandı. Ayrıca, İstanbul Boğazı'nın dünyanın en yoğun deniz yollarından biri olduğunu hatırlatarak, "Burası dünyanın en yoğun deniz yollarından biri ve burayı biz yüzücülerin katılması için yılda bir kez deniz trafiğine kapatıyorlar." dedi.

Depremzedelere yardım için ilk katılımın anlamı

Wijnands, yarışa ilk katılım motivasyonunu Türkiye'de göreve başladıktan kısa süre sonra yaşanan ve "Asrın felaketi" olarak nitelendirilen 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş merkezli depreme bağladı. Deprem bölgelerindeki yıkımı gözleriyle gördüğünü söyleyen Wijnands, Hollanda'nın Türkiye'ye gösterdiği dayanışmayı anımsatarak, "Ben de yüzerek küçük de olsa kendi katkımı sunmak istedim. Depremzedelere yardım için kulaç atmak, beni derinden etkiledi." değerlendirmesinde bulundu.

Çocukların gözünden unutulmaz bir deneyim

Wijnands'ın çocukları da yarış deneyimlerini paylaştı. Oğlu Arthur Wijnands, ailenin sportif olduğunu belirterek, "Birlikte birçok etkinlik yapıyoruz. Bu, kesinlikle en özel etkinliklerden biriydi hatta 'Şimdiye kadar yaptığımız en özel etkinlikti.' diyebilirim." ifadelerini kullandı. Kızı Claire Wijnands etkinliği "inanılmaz" olarak nitelendirirken, tüm katılımcıların ve izleyicilerin desteğini hissetmenin unutulmaz olduğunu söyledi. Oğlu Sebastiaan Wijnands ise yarışın Asya kıtasında başlayıp Avrupa'da bitmesinin kendisi için etkileyici olduğunu anlattı.

Organizasyonun kısa geçmişi

Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı, TMOK tarafından ilk kez 23 Temmuz 1989'da Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin desteğiyle ve 68 yüzücünün katılımıyla düzenlenmişti. Yarışı tamamlayan yüzücüler, 2010'dan beri "Kıtalararası Yüzücü" sertifikasıyla ödüllendiriliyor. Organizasyon, 2016'da Dünya Açık Su Yüzme Birliği (WOWSA) tarafından "Yılın En İyi Açık Su Yüzme Organizasyonu" seçilmiş ve 2019'da "Dünyanın En İyi 100 Açık Su Yüzme Yarışı" listesinde birinciliği elde etmişti.

Büyükelçi Wijnands, bu etkinliği düzenleyen ve başarıyla gerçekleştiren Türk Olimpiyat Komitesine minnettarlığını dile getirdi.