Büyükgümüş'ten Mersin'de Hukukun Üstünlüğü Vurgusu

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Büyükgümüş, Mersin'de iftar programında hukukun üstünlüğüne dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 19.03.2025 21:23
Güncelleme Tarihi: 19.03.2025 21:32
Büyükgümüş'ten Mersin'de Hukukun Üstünlüğü Vurgusu

Mersin'de Büyükgümüş'ten Önemli Açıklamalar

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş, partisinin Mersin İl Başkanlığı tarafından düzenlenen iftar programında yaptığı konuşmada, hukukun üstünlüğüne ve adaletin sağlanmasına vurgu yaptı.

Büyükgümüş, "Üniversite diplomasından yaptığı işlere kadar hayatında hukuksuzluğu, hak tanımazlığı ilke edinmişlere karşı hukuk gereğini yapıyor" ifadesini kullanarak, hukukun herkes için eşit ve adil bir şekilde uygulanması gerektiğinin altını çizdi.

Birlik ve Beraberlik Mesajı

Konuşmasında Mersin'e güçlü bir ekip ile hizmet etmeye kararlı olduklarını belirten Büyükgümüş, birlik, beraberlik ve kardeşlik ile kente birçok hizmet kazandıracaklarını söyledi. "Dünya mazlumlarına umut olmak, Türkiye'de demokrasiyi, adaleti, hukuku tesis etmek için Cumhur İttifakı'na ve AK Parti'ye ihtiyaç var" dedi.

Hukukun Üstünlüğü ve Siyasi Gelişmeler

Büyükgümüş, AK Parti teşkilatlarının hukukun üstünlüğünden yana olmaya devam edeceğini belirterek, "Maalesef üstünlerin hukukundan yana olanlar, hukukun üstünlüğünü çiğnemeye çalışıyorlar" açıklamasında bulundu. Kendi partilerinin içindeki hukuksuzlukları, Türkiye'deki siyaseti tehdit etmeye yönelik bir yaklaşım olarak değerlendirdi.

"Bizler asla provokasyonlara kapılmadan tüm gelişmeleri takip edeceğiz. Değerlerimizden aldığımız ilhamla sahada olacağız" şeklinde konuşan Büyükgümüş, Mersin'de hizmetin ve eser siyasetinin geleceği olmaya kararlılıkla devam edeceklerini vurguladı.

Programa Katılım

İftar programına, AK Parti Mersin Milletvekilleri Ali Kıratlı, Havva Sibel Söylemez, Erdemli Belediye Başkanı Mustafa Kara, Gülnar Belediye Başkanı Fatih Önge, AK Parti Mersin İl Başkanı Adem Aldemir, MHP İl Başkanı Ömer Gürsoy ile birlikte parti üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş, partisinin Mersin İl Başkanlığınca Yenişehir...

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş, partisinin Mersin İl Başkanlığınca Yenişehir Fuar Merkezi'nde düzenlediği iftar programına katıldı. Programa çok satıda partili ve vatandaş da katılım gösterdi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş, partisinin Mersin İl Başkanlığınca Yenişehir...

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş, partisinin Mersin İl Başkanlığınca Yenişehir Fuar Merkezi'nde düzenlediği iftar programına katıldı. Programa çok satıda partili ve vatandaş da katılım gösterdi.

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