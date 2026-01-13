Tokat Belediyesi'nden karla etkin mücadele: Başkan Yazıcıoğlu sahada

Tokat Belediyesi’ne bağlı karla mücadele ekipleri, kar yağışının ilk anından itibaren gece gündüz demeden yürüttükleri özverili çalışmalarla ana arterlerden mahalle yollarına kadar şehir genelinde ulaşımın aksamadan sürmesini sağladı.

Eş zamanlı seferberlik

Karın ilk düştüğü andan itibaren Tokat Belediyesi’ne bağlı tüm teknik ekipler, Başkan Mehmet Kemal Yazıcıoğlu’nun talimatları doğrultusunda eş zamanlı olarak sahaya sevk edildi. Ana arterler, hastane güzergâhları, toplu taşıma hatları ve mahalle yollarında yürütülen yoğun çalışmalar sayesinde tüm yollar açık tutuldu ve ulaşımda aksama yaşanmadı.

Başkan Yazıcıoğlu sahada: Fedakârlığa teşekkür

Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, karla mücadele çalışmalarını ilk andan itibaren bizzat yönetti. Gece boyunca ve sabahın erken saatlerine kadar sahada kalan Başkan Yazıcıoğlu, ekiplerin çalışmalarını yerinde denetleyip süreci anbean koordine etti. Denetimler sırasında ekiplerle birlikte çalışan Başkan Yazıcıoğlu personellere teşekkür ederek, "Gerekirse sabaha kadar çalışır, kürek atarım" dedi ve emeği takdir etti.

Solüsyon uygulaması ile planlı müdahale

Başkan Yazıcıoğlu’nun sahadaki koordinasyonu ile yürütülen çalışmalarda, buzlanma riskine karşı solüsyon uygulaması başta olmak üzere tuzlama ve kar küreme faaliyetleri eş zamanlı olarak gerçekleştirildi. Özellikle yoğun kullanılan güzergâhlarda yapılan uygulamalarla ulaşım güvenliği üst seviyede tutuldu.

