Tokat Belediyesi'nden Karla Etkin Mücadele: Başkan Yazıcıoğlu Sahada

Tokat Belediyesi ekipleri, Başkan Mehmet Kemal Yazıcıoğlu’nun sahadaki koordinasyonuyla solüsyon, tuzlama ve kar küreme çalışmalarıyla ulaşımı kesintisiz tuttu.

Yayın Tarihi: 13.01.2026 15:58
Güncelleme Tarihi: 13.01.2026 16:07
Tokat Belediyesi'nden Karla Etkin Mücadele: Başkan Yazıcıoğlu Sahada

Tokat Belediyesi'nden karla etkin mücadele: Başkan Yazıcıoğlu sahada

Tokat Belediyesi’ne bağlı karla mücadele ekipleri, kar yağışının ilk anından itibaren gece gündüz demeden yürüttükleri özverili çalışmalarla ana arterlerden mahalle yollarına kadar şehir genelinde ulaşımın aksamadan sürmesini sağladı.

Eş zamanlı seferberlik

Karın ilk düştüğü andan itibaren Tokat Belediyesi’ne bağlı tüm teknik ekipler, Başkan Mehmet Kemal Yazıcıoğlu’nun talimatları doğrultusunda eş zamanlı olarak sahaya sevk edildi. Ana arterler, hastane güzergâhları, toplu taşıma hatları ve mahalle yollarında yürütülen yoğun çalışmalar sayesinde tüm yollar açık tutuldu ve ulaşımda aksama yaşanmadı.

Başkan Yazıcıoğlu sahada: Fedakârlığa teşekkür

Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, karla mücadele çalışmalarını ilk andan itibaren bizzat yönetti. Gece boyunca ve sabahın erken saatlerine kadar sahada kalan Başkan Yazıcıoğlu, ekiplerin çalışmalarını yerinde denetleyip süreci anbean koordine etti. Denetimler sırasında ekiplerle birlikte çalışan Başkan Yazıcıoğlu personellere teşekkür ederek, "Gerekirse sabaha kadar çalışır, kürek atarım" dedi ve emeği takdir etti.

Solüsyon uygulaması ile planlı müdahale

Başkan Yazıcıoğlu’nun sahadaki koordinasyonu ile yürütülen çalışmalarda, buzlanma riskine karşı solüsyon uygulaması başta olmak üzere tuzlama ve kar küreme faaliyetleri eş zamanlı olarak gerçekleştirildi. Özellikle yoğun kullanılan güzergâhlarda yapılan uygulamalarla ulaşım güvenliği üst seviyede tutuldu.

TOKAT BELEDİYESİ’NE BAĞLI KARLA MÜCADELE EKİPLERİ, KAR YAĞIŞININ İLK ANINDAN İTİBAREN GECE GÜNDÜZ...

TOKAT BELEDİYESİ’NE BAĞLI KARLA MÜCADELE EKİPLERİ, KAR YAĞIŞININ İLK ANINDAN İTİBAREN GECE GÜNDÜZ DEMEDEN YÜRÜTTÜKLERİ ÖZVERİLİ ÇALIŞMALARLA ANA ARTERLERDEN MAHALLE YOLLARINA KADAR ŞEHİR GENELİNDE ULAŞIMIN AKSAMADAN SÜRMESİNİ SAĞLADI.

TOKAT BELEDİYESİ’NE BAĞLI KARLA MÜCADELE EKİPLERİ, KAR YAĞIŞININ İLK ANINDAN İTİBAREN GECE GÜNDÜZ...

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

İLGİLİ HABERLER

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kırklareli’de Gıda Güvenilirliği ve Yem Denetimleri Aralıksız Sürecek
2
Pınarhisar'da Tır Parkı İncelemesi: Kaymakam Enver Özderin Yerinde Denetledi
3
Didim Belediyesi'nden Kadın Sağlığı Semineri — 15 Ocak 2026
4
Bahçeli TFMD Heyetinin Fotoğrafını Çekti: Basın Fotoğrafçılığı TBMM'ye Taşınacak
5
Başkan Arıcı Talimatıyla Kızılkaya'daki Yangınzedeye Ev Yapımı Başladı
6
Ankara'da 'Gazeteciliğin Geleceği' Paneli: Anadolu Basını Ankara Buluşması
7
Bozdoğan'da Gübre, Tüp ve Proteknik Satış Noktalarına Patlayıcı Denetimi

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları