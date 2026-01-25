Büyükkılıç Bayırbaş Şehitler Camii'nde Sabah Namazında Vatandaşlarla Buluştu

'Sabah Namazında Buluşuyoruz' programında birlik ve beraberlik vurgusu

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, sivil toplum kuruluşlarının katkılarıyla Bayırbaş Şehitler Camii’nde düzenlenen 'Sabah Namazında Buluşuyoruz' programına katıldı.

Sabahın erken saatlerinde camide toplanan vatandaşlarla huşu içinde sabah namazını eda eden Başkan Büyükkılıç, namazın ardından cemaatle sohbet etti. Programda şehrin huzuru, ülkenin selameti, milletin birlik ve beraberliği ve tüm İslam âlemi için dualar edildi.

Vatandaşlarla yakından ilgilenen Başkan Büyükkılıç, bu tür manevi buluşmaların toplumsal dayanışmayı güçlendirdiğini vurguladı. Namaz sonrası cami avlusunda sıcak çorba ikramı yapılarak hemşehrilerle samimi bir ortamda sohbet edildi ve talepler dinlendi.

Başkan Büyükkılıç, programın ardından yaptığı değerlendirmede, "TÜGVA, Cihannüma ve Birlik Vakfı’nın Bayırbaş Şehitler Camii’nde düzenlediği ‘Sabah Namazında Buluşuyoruz’ programında huşu içinde namazımızı eda ederek; şehrimiz, ülkemiz, milletimiz ve tüm İslam âlemi için ellerimizi semaya kaldırdık. Bu güzel sabah vesilesiyle hemşehrilerimizle aynı safta buluşmanın huzurunu yaşadık. Namazın ardından Melikgazi Belediye Başkanımız Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu’nun hazırlattığı çorbayı hemşehrilerimizle paylaştık. Rabbim birlik ve beraberliğimizi daim eylesin, şehrimize ve ülkemize huzur versin"

Programa ayrıca Kocasinan Kaymakamı Erdoğan Turan Ermiş, Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa ve Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu da katıldı.

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI DR. MEMDUH BÜYÜKKILIÇ; BAYIRBAŞ ŞEHİTLER CAMİİ’NDE DÜZENLENEN 'SABAH NAMAZI' PROGRAMINDA VATANDAŞLARLA BİR ARAYA GELEREK BİRLİK VE BERABERLİK MESAJI VERDİ.