Giresun'da Dünya Çapında Bilimsel Başarı: Çölyak Kaynaklı Arnold-Chiari İlk Kez Tanımlandı

Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Gastroenteroloji ABD, dünyada ilk kez çölyak kaynaklı Arnold-Chiari vakasını tanımladı; hastalara yönelik beslenme kitapçığı hazırlandı.

Yayın Tarihi: 21.01.2026 09:36
Güncelleme Tarihi: 21.01.2026 09:36
Giresun'da Dünya Çapında Bilimsel Başarı: Çölyak Kaynaklı Arnold-Chiari İlk Kez Tanımlandı

Giresun'da Dünya Çapında Bilimsel Başarı: Çölyak Kaynaklı Arnold-Chiari İlk Kez Tanımlandı

Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Gastroenteroloji Anabilim Dalı (ABD), çölyak ve inflamatuar bağırsak hastalıkları alanında ulusal ve uluslararası yankı uyandıran çalışmalara imza attı. Dünya literatürüne geçen bir vaka tanımlanırken, hastalara yönelik pratik bir beslenme rehberi de hazırlandı.

Kitapçık: Hastalara bilimsel ve anlaşılır rehber

Gastroenteroloji ABD tarafından hazırlanan "İnflamatuar Bağırsak Hastalıklarında Beslenme" kitapçığı, Giresun İl Sağlık Müdürlüğünün katkılarıyla Türkiye genelinde hastaneler ve ilgili kurumlar aracılığıyla hastalara ulaştırılacak. Hastane personeline tanıtımı yapılan kitapçığın, başta çölyak, ülseratif kolit ve Crohn hastaları olmak üzere beslenme konusunda doğru ve sade bilgiye ulaşmayı hedefleyen bir hasta kılavuzu olduğu belirtildi. Kitapçık, görsellerle desteklenmiş ve hastaların anlayabileceği bir dil tercih edilerek hazırlandı.

Bölgede çölyak ve inflamatuar bağırsak hastalıkları artışı

Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Gastroenteroloji ABD Başkanı Prof. Dr. Ahmet Cumhur Dülger, Doğu Karadeniz Bölgesi'nde inflamatuar bağırsak hastalıklarının Türkiye ortalamasının oldukça üzerinde görüldüğünü vurguladı. Prof. Dr. Dülger, "Ülseratif kolit ve Crohn hastalığı bölgemizde, Anadolu’nun diğer kesimlerine kıyasla kat be kat fazla. Çölyak hastalığının Karadeniz Bölgesi’nde sık görülmesinin tarihsel beslenme alışkanlıklarıyla ilişkili bir tespittir. Yüz yıl öncesine kadar bölgemizde mısır ağırlıklı beslenme hakimdi. Daha sonra buğday ekmeğine geçişle birlikte çölyak hastalığında belirgin bir artış yaşandı. Bu durum, bölgemiz için adeta bir ‘mısırdan buğdaya geçiş fenomeni’dir. Hastalarımızın en çok ihtiyaç duyduğu konuların başında beslenme geliyor. Bu ihtiyacı bilimsel ve pratik bir rehberle karşılamak istedik" dedi.

Dünya literatürüne geçen vaka

Prof. Dr. Dülger, yürüttükleri bilimsel çalışmaların uluslararası alanda yankı uyandırdığını belirterek, dünyada ilk kez çölyak hastalığına bağlı Arnold-Chiari malformasyonu vakasını Giresun'da tanımladıklarını açıkladı. Dülger, "Çölyak hastalığına bağlı olarak beyin sapındaki kemik dokunun erimesi ve beynin omurilik kanalına doğru yer değiştirmesiyle ortaya çıkan Arnold-Chiari malformasyonunu dünyada ilk kez Giresun’da saptadık. Bu vaka, Uluslararası Beyin Cerrahisi Dergisi’nde bu ay yayımlandı ve dünya literatürüne ‘ilk’ olarak girdi" diye konuştu.

Erken tanı ve tedavinin önemi

Prof. Dr. Dülger, çölyakın yalnızca sindirim sistemiyle sınırlı kalmadığını, erken tanının hayati önem taşıdığını vurguladı. Dülger, "Tedavisi tamamen diyetle mümkündür. Ancak erken tanı şarttır. Çölyak, boy kısalığı, nedeni bilinmeyen kansızlık, D vitamini eksikliği ve erken yaşta kemik erimesine yol açabilir. Çocukluk çağında yapılacak taramalarla, çocukların boyu 10-12 santimetreye kadar daha fazla uzayabilir" ifadelerini kullandı.

Gelecek hedefleri

Dülger ayrıca, Anadolu'nun buğdayın anavatanı oluşuna değinerek, "Çölyak hastalığı bir anlamda Anadolu’nun hastalığıdır. Bu alanda ne kadar çok bilimsel çalışma yapılırsa o kadar faydalıdır. Türkiye’de, hatta dünya çapında ses getirecek bir Çölyak Enstitüsü’nün kurulması en büyük temennimizdir" dedi.

(AB-ÖS-Y)

Giresun'dan çölyak hastalığı ile ilgili dünya çapında bilimsel başarı

Giresun'dan çölyak hastalığı ile ilgili dünya çapında bilimsel başarı

Yazar
EDİTÖR

Orhan Vural

3 yıllık dış haberler deneyimi. Orta Doğu, Rusya-Ukrayna hattını yakından takip eder. İngilizce ve Arapça kaynakları tarayarak anlık haberleri aktarır.

İLGİLİ HABERLER

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Prof. Dr. Pekdemir: Gençlerde ani ölümlerin yüzde 90’ı genetik
2
Kahramanmaraş Depremzedeleri Köy Konutlarına Yerleşti: 'Babamızın Yapmadığını Devletimiz Yaptı'
3
B-Reçete Sistemi 1 Temmuz’da Manisa’da Zorunlu Oluyor
4
Nazilli'de ADÜ'lü Öğrenciler 41 Projeyle Proje Pazarı'nda
5
Dyt. Hilal Şahin Güneşsu: Bağışıklık Sistemi Nasıl Güçlendirilir?
6
Ardahan Üniversitesi'ne Hayvan Hastanesi Onayı: Yapım 2026'da Başlıyor
7
Soğuk Hava Kas ve Eklem Ağrılarını Tetikliyor

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları