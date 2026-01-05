Büyükkılıç Hacılar'da Gönüllere Dokundu: Gençlere Kayserispor Atkısı Dağıttı

Büyükkılıç Hacılar'da gönüllere dokundu

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Hacılar ilçesinde gerçekleştirdiği ziyaretle hemşehrileriyle buluştu, vatandaşlarla sıcak sohbetler etti.

Kış mevsiminin hissedildiği Kayseri'de samimi anlar yaşayan Başkan Büyükkılıç, özellikle çocuklara ve gençlere Kayserispor atkısı hediye ederek yüzleri güldürdü. Ziyaret sırasında büyüklerle de sohbet eden Büyükkılıç, karşılamadan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Cenaze törenine katılım ve taziye

Başkan Büyükkılıç, Hacılar Camii Kebir'de kılınan cenaze namazlarına da katılarak; önceki dönem Hacılar Belediye Başkanı Doğan Ekici'nin babası Hacı Mustafa Ekici ile Sıddıka Kahraman'ın son yolculuklarına dualarla eşlik etti. Büyükkılıç, merhumlara Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dileyerek, "Rabbim mekânlarını cennet eylesin" temennisinde bulundu.

Ziyareti hem gönül buluşması hem de vefa örneğiyle taçlandıran Başkan Büyükkılıç, Kayseri'nin her köşesinde vatandaşlarla iç içe olmaya devam edeceklerini ifade etti ve birlik ile beraberliğin önemine vurgu yaptı.

