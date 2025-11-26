Büyükkılıç'ın Desteğiyle Kayseri'de Besicilere 800 Litre Dezenfektan

Kayseri'de Valilik ve İl Tarım iş birliğinde, Büyükşehir katkısıyla besicilere 800 litre (160 bin TL) dezenfektan dağıtımı yapıldı; amaç hayvan hastalıklarıyla mücadele.

Yayın Tarihi: 26.11.2025 10:31
Güncelleme Tarihi: 26.11.2025 10:31
Büyükkılıç'ın Desteğiyle Kayseri'de Besicilere 800 Litre Dezenfektan

Büyükşehir Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Besicilerin Yanında: 800 Litre Dezenfektan Dağıtıldı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin katkılarıyla, Kayseri Valiliği ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü iş birliğinde, hayvancılıkla uğraşan besicilere hayvan hastalıklarıyla mücadele amacıyla dezenfektan madde dağıtımı yapıldı.

Dağıtım töreni ve katılımcılar

Tören, Kayseri İl Tarım ve Orman Müdürlüğü önünde gerçekleştirildi. Programa Kayseri Tarım ve Orman İl Müdürü Bülent Saklav, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Türkmen, Veterinerlik Hizmetleri Daire Başkanı Duran Safrantı, Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Yasin Harmancı ve besiciler katıldı.

Saklav: Amacımız hayvan hastalıklarıyla yoğun mücadele

Bülent Saklav, törende yaptığı konuşmada, "Büyükşehir Belediyesi’nin katkıları ile üreticilerimize dezenfektan madde teslimatı yapıyoruz. Amacımız burada hayvan hastalıkları ile yoğun bir şekilde mücadele. İnşallah elimizden geldiği kadar da başarılı olmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Saklav ayrıca, Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın katkısına vurgu yaparak, "Burada Büyükşehir Belediyemizin katkısı çok büyük. İnşallah dezenfektanlarla hayvan hastalıkları oluşmamasında gerekli çalışmaları üreticilerimiz de sürdürecektir diye düşünüyoruz. Ben Büyükşehir Belediyemize, Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Dr. Memduh Büyükkılıç’a genel sekreterimiz, sekreter yardımcımız ve daire başkanlarımıza, tüm ilçe müdürlerimize, üreticilerimize teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun diyorum." dedi.

Veterinerlik'ten uyarı ve teşekkür

Duran Safrantı, Başkan Büyükkılıç’ın talimatları doğrultusunda temin edilen dezenfektanların İl Müdürlüğü aracılığıyla ilçe müdürlüklerine teslimi için bir arada olduklarını belirtti. Safrantı, "Ülkemizde meydana gelen hayvan hastalıkları, doğal olarak şehrimizde de görüldü. Tarım il müdürlüğümüz gerekli mücadeleleri yaptı. Şu anda hastalık sönme aşamasına geldi, hiç kalmadı ama bu dezenfektanlarla üreticilerimizin ahırlarını, hayvanlarını dezenfekte etmeleri gerekiyor" diye konuştu.

Safrantı, tarımın her alanında olduğu gibi hayvan hastalıkları konusunda da Başkan Büyükkılıç ve Büyükşehir Belediyesi’nin üreticilerin yanında olduğunu vurgulayarak çiftçilere hastalıksız, bereketli günler diledi.

Dağıtımın boyutu

Kayseri’deki besicilere yönelik yapılan dağıtım kapsamında, toplam 800 litre dezenfektan madde 160 bin TL değerinde teslim edildi. Besiciler, destekten duydukları memnuniyeti dile getirerek Başkan Büyükkılıç ve Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NİN KATKILARI İLE KAYSERİ VALİLİĞİ VE İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ İŞ...

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NİN KATKILARI İLE KAYSERİ VALİLİĞİ VE İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ İŞ BİRLİĞİNDE, HAYVANCILIK YAPAN BESİCİLERE HAYVAN HASTALIKLARI İLE MÜCADELE KAPSAMINDA DEZENFEKTAN MADDE DAĞITIMINDA BULUNULDU.

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NİN KATKILARI İLE KAYSERİ VALİLİĞİ VE İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ İŞ...

İLGİLİ HABERLER

Acil Toplatma: Roy ve Meltem Lavabo Açıcıları Güvensiz Çıktı

Bakan Tekin: Lise Süresi Kısalacak mı? 'İngiltere Modeli' İşaret Edildi

Emeklilikte 'Çifte Maaş' Dönemi Sona Eriyor: 1 Ekim 2008 Uyarısı

TRT 1 'Sinyal Yok' Hatası: Galatasaray Maçı İçin Kesin Frekans Çözümü

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Ortaca'da Sabah Namazı Buluşması Karaburun Mahalle Camii'nde
2
Isparta'da 194 Kişi Umreye Uğurlandı
3
Ahlat’ta Pomza Ocağının Maskotu Tilki: 3 Yıllık Sıra Dışı Dostluk
4
Antalya Aksu'da 25 Ton Tarihi Geçmiş Tavuk Ele Geçirildi — 2 İşletme Mühürlendi
5
Erciyes'te Sonbahar: Kayseri'de Büyüleyen Manzaralar
6
Kemal Sunal Ankara'da Türkülerle Anıldı

Emlak Vergisi 2025: 2. Taksit Son Gün 1 Aralık — %3,5 Gecikme Zammı

Ankara'ya Kar Ne Zaman Yağacak? MGM Uyardı — Hangi İlçeler Etkilenir

Yalova'da Su Kesintisi Başlıyor: 26 Kasım'dan İtibaren Mahalle Mahalle Saatler ve Yasaklar

Acil Toplatma: Roy ve Meltem Lavabo Açıcıları Güvensiz Çıktı

TRT 1 'Sinyal Yok' Hatası: Galatasaray Maçı İçin Kesin Frekans Çözümü

Bakan Tekin: Lise Süresi Kısalacak mı? 'İngiltere Modeli' İşaret Edildi

TOKİ'den Dev Hamle: 500 Bin Konutun İl ve İlçe Dağılımı Netleşti

Fatih Ürek'in Sağlık Durumu: Hastaneden Son Açıklama

Uzak Şehir Bu Akşam Var mı? 24 Kasım 2025 Kanal D'de Yeni Bölüm

Motorin İndirimi: Salı Gecesi Litreye 2,44 TL — 50 Litrede 110 TL Kazanç

En Düşük Emekli Maaşı 22.104 TL Olmalı: Tüm Emekliler Derneği'nden Bayram İkramiyesine Zam Talebi

Emeklilikte 'Çifte Maaş' Dönemi Sona Eriyor: 1 Ekim 2008 Uyarısı