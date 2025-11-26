Büyükkılıç'ın Desteğiyle Kayseri'de Besicilere 800 Litre Dezenfektan

Büyükşehir Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Besicilerin Yanında: 800 Litre Dezenfektan Dağıtıldı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin katkılarıyla, Kayseri Valiliği ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü iş birliğinde, hayvancılıkla uğraşan besicilere hayvan hastalıklarıyla mücadele amacıyla dezenfektan madde dağıtımı yapıldı.

Dağıtım töreni ve katılımcılar

Tören, Kayseri İl Tarım ve Orman Müdürlüğü önünde gerçekleştirildi. Programa Kayseri Tarım ve Orman İl Müdürü Bülent Saklav, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Türkmen, Veterinerlik Hizmetleri Daire Başkanı Duran Safrantı, Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Yasin Harmancı ve besiciler katıldı.

Saklav: Amacımız hayvan hastalıklarıyla yoğun mücadele

Bülent Saklav, törende yaptığı konuşmada, "Büyükşehir Belediyesi’nin katkıları ile üreticilerimize dezenfektan madde teslimatı yapıyoruz. Amacımız burada hayvan hastalıkları ile yoğun bir şekilde mücadele. İnşallah elimizden geldiği kadar da başarılı olmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Saklav ayrıca, Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın katkısına vurgu yaparak, "Burada Büyükşehir Belediyemizin katkısı çok büyük. İnşallah dezenfektanlarla hayvan hastalıkları oluşmamasında gerekli çalışmaları üreticilerimiz de sürdürecektir diye düşünüyoruz. Ben Büyükşehir Belediyemize, Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Dr. Memduh Büyükkılıç’a genel sekreterimiz, sekreter yardımcımız ve daire başkanlarımıza, tüm ilçe müdürlerimize, üreticilerimize teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun diyorum." dedi.

Veterinerlik'ten uyarı ve teşekkür

Duran Safrantı, Başkan Büyükkılıç’ın talimatları doğrultusunda temin edilen dezenfektanların İl Müdürlüğü aracılığıyla ilçe müdürlüklerine teslimi için bir arada olduklarını belirtti. Safrantı, "Ülkemizde meydana gelen hayvan hastalıkları, doğal olarak şehrimizde de görüldü. Tarım il müdürlüğümüz gerekli mücadeleleri yaptı. Şu anda hastalık sönme aşamasına geldi, hiç kalmadı ama bu dezenfektanlarla üreticilerimizin ahırlarını, hayvanlarını dezenfekte etmeleri gerekiyor" diye konuştu.

Safrantı, tarımın her alanında olduğu gibi hayvan hastalıkları konusunda da Başkan Büyükkılıç ve Büyükşehir Belediyesi’nin üreticilerin yanında olduğunu vurgulayarak çiftçilere hastalıksız, bereketli günler diledi.

Dağıtımın boyutu

Kayseri’deki besicilere yönelik yapılan dağıtım kapsamında, toplam 800 litre dezenfektan madde 160 bin TL değerinde teslim edildi. Besiciler, destekten duydukları memnuniyeti dile getirerek Başkan Büyükkılıç ve Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.

