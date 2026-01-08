Büyükkılıç Talas Mevlana Sosyal Yaşam Merkezi'ni İnceledi

Dr. Memduh Büyükkılıç, 110 milyon TL yatırımla açılan Talas Mevlana Sosyal Yaşam Merkezi'ndeki kütüphane ve spor salonunu ziyaret ederek vatandaşlarla buluştu.

Yayın Tarihi: 08.01.2026 13:26
Güncelleme Tarihi: 08.01.2026 13:26
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Talas Mevlana Sosyal Yaşam Merkezi'ni ziyaret ederek merkezdeki kütüphane ve spor salonunda incelemelerde bulundu. Ziyarette vatandaşlar ve gençlerle buluşan Başkan Büyükkılıç, merkezlerin Kayseri'ye kattığı değeri vurguladı.

Kütüphaneler Şehri; Kayseri

İlk olarak Talas Mevlana Sosyal Yaşam Merkezi Kütüphanesi'ni gezen Başkan Büyükkılıç, Kayseri'yi "kütüphaneler şehri" haline getirme hedefi doğrultusunda önemli adımlar attıklarını vurguladı. Geçtiğimiz yıl 110 milyon TL yatırım maliyeti ile hayata geçirilen merkeze gösterilen yoğun ilgiden duyduğu mutluluğu şöyle ifade etti: "Hemşehrilerimizin hizmetine sunduğumuz bu güzel mekân, Kayseri’mize çok yakıştı. Özellikle gençlerimizin kütüphanemize gösterdiği yoğun ilgi bizleri ayrıca mutlu ediyor. Bu teveccüh, yaptığımız hizmetlerin ne kadar yerinde olduğunu bir kez daha gösteriyor".

Dünya Spor Başkenti Yolunda Emin Adımlarla

Daha sonra Spor A.Ş. tarafından işletilen spor salonunu ziyaret eden Başkan, spor yapan vatandaşlarla sohbet etti. Büyükkılıç, "Sağlıklı bir yaşam için sporu hayatının bir parçası haline getiren hemşehrilerimizin yoğun ilgisi bizleri memnun ediyor. Sosyal yaşam merkezlerimiz, sadece bulundukları mahallelere değil, tüm şehre değer katıyor" ifadelerini kullandı. Kayseri'yi "Dünya Spor Başkenti" yapma hedefiyle çalışmalara aralıksız devam ettiklerini de belirtti.

Başkan Büyükkılıç, ziyaret boyunca vatandaşlarla ve gençlerle bir araya gelerek sosyal yaşam merkezlerinin şehirdeki önemini bir kez daha vurguladı.

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

