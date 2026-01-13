SUBÜ Genç Yeşilay Bağımsızlık Öncüleri Zirvesi’nde
Zirveye SUBÜ öğrencilerinden yoğun katılım
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Genç Yeşilay Topluluğu öğrencileri, Türkiye Yeşilay Cemiyeti tarafından düzenlenen Bağımsızlık Öncüleri Zirvesine katılım sağladı.
Zirveye; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, Yeşilay Genel Başkanı Doç. Dr. Mehmet Dinç, Yeşilay Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Mücahit Öztürk ile Yeşilay Yönetim Kurulu ve Bilim Kurulu üyeleri katıldı.
2026 hedefleri ve Bağımsızlık Yılı ilanı
Zirve kapsamında Doç. Dr. Mehmet Dinç tarafından Yeşilay’ın 2026 yılına yönelik hedefleri ve kurumsal beklentilerine ilişkin bilgilendirme yapıldı. Sunumda bugüne kadar yürütülen faaliyetler değerlendirildi ve önümüzdeki dönemde hayata geçirilmesi planlanan projelere ilişkin yol haritası paylaşıldı.
Bilgilendirmede, bağımlılıklarla mücadelede önleyici, kapsayıcı ve sürdürülebilir projelerin artırılmasının öncelikli hedefler arasında yer aldığı vurgulandı. Ayrıca Bağımsızlık Seferberliği doğrultusunda 2026 yılının 'Bağımsızlık Yılı' ilan edildiği ifade edildi.
Yeşilay’ın önleyici çalışmalarını güçlendirmeye, hizmet kapasitesini arttırmaya ve etki alanını genişletmeye yönelik planlamaların sürdüğü aktarıldı.
SUBÜ öğrencileri zirve oturumlarını takip etti
SUBÜ Genç Yeşilay Topluluğu üyeleri, zirve kapsamında gerçekleştirilen oturumları takip ederek Yeşilay’ın güncel çalışmaları ve gelecek dönem hedefleri hakkında bilgi edindi.
