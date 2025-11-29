Büyükkılıç ve Fatma Betül Sayan Kaya Kayseri'de Gençlerle Buluştu

Dr. Memduh Büyükkılıç ve Fatma Betül Sayan Kaya, 'Söz Gençlikte' programında Kayseri gençleriyle buluştu; etkinlikte tavsiyeler, ziyaretler ve fotoğraf çekimleri yapıldı.

Yayın Tarihi: 29.11.2025 13:18
Güncelleme Tarihi: 29.11.2025 13:18
Büyükkılıç ve Fatma Betül Sayan Kaya Kayseri'de Gençlerle Buluştu

Büyükkılıç ve Fatma Betül Sayan Kaya, "Söz Gençlikte" Programında Gençlerle Buluştu

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi içerisindeki İl Halk Kütüphanesinde düzenlenen programda gençlerle bir araya geldi. Etkinlik, gençlerin şehir ve ülke gündemine dair görüşlerini paylaşmaları için platform sundu.

Program ve Katılımcılar

Coşkulu geçen "Söz Gençlikte" buluşmasında; AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları MKYK Üyesi Yunus Emre Müküs, AK Parti MKYK Üyesi ve Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan ve AK Parti Kayseri İl Gençlik Kolları Başkanı Hayri Danacı ile çok sayıda genç yer aldı.

AK Parti Sosyal Politikalar Başkanlığı tarafından düzenlenen İç Anadolu Bölge Toplantısı sonrasında gerçekleştirilen toplantıda katılımcılar, gençlerin merak ettikleri konular üzerine interaktif bir diyalog yürüttü.

Büyükkılıç'ın Değerlendirmesi ve Gençlere Mesaj

Başkan Büyükkılıç programla ilgili değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı: "Şehrimizin ve ülkemizin gündemine dair tecrübe paylaşımında bulunduğumuz bu anlamlı buluşmada, gençlerimizin merak ettiği soruları samimiyetle yanıtlayarak karşılıklı istişarelerde bulunduk. Gençlerimizin vizyonu, enerjisi ve heyecanı bizlere umut veriyor. İyi ki varsınız gençler"

Ziyaretler ve Günün Anısı

Etkinlik kapsamında ayrıca Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi ve Mutfak Sanatları Merkezi (MSM) ziyaret edildi. Gün boyu gençlerle ve Kayseri’nin öne çıkan mekânlarıyla hatıra fotoğrafları çekildi.

