Büyükşehir'den Erciyes Atağı: 'Şimdi Erciyes Zamanı' Billboard Kampanyası

Büyükşehir, Erciyes'i ulusal ölçekte billboardlarla tanıtıyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde yürütülen tanıtım çalışmalarıyla Erciyes Kayak Merkezi, Türkiye'nin dört bir yanında reklam panolarında kayak severlerle buluşuyor. Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç liderliğinde başlatılan kampanya, merkezin marka değerini hem ulusal hem de uluslararası düzeyde yükseltmeyi hedefliyor.

Hedef iller ve kampanya mesajı

'Şimdi Erciyes Zamanı' sloganıyla başlatılan yeni tanıtım atağı kapsamında Erciyes, Türkiye'nin nüfus ve etki bakımından en büyük 5 ilinde billboardlarda yer aldı. Başta İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere Bursa ve Kocaeli'de yürütülen tanıtımlar, Erciyes'in doğal güzellikleri, modern tesis altyapısı ve kış turizmindeki iddiasını ön plana çıkarıyor.

Dört mevsim turizm vizyonu

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Erciyes'i yalnızca kış aylarında değil, dört mevsim turist çeken bir destinasyon olarak tanıtmayı sürdürüyor. Bu kapsamda yaz döneminde de yürütülen faaliyetlerle 11 farklı şehirde Kayseri'nin tarihi, kültürel ve gastronomik zenginlikleri vatandaşlarla buluşturuldu. Kampanyalarda Erciyes'in yanı sıra Kayseri'nin gastronomisi, tarihi mirası ve kültürel değerleri de ön plana çıkarılıyor.

Erciyes'in kapasitesi ve gelecek hedefi

Erciyes A.Ş. tarafından işletilen Erciyes Kayak Merkezi; 112 kilometrelik pist uzunluğu, 41 kayak pisti, 19 mekanik tesisi ve 3 bin 400 metre rakıma ulaşan teleferik hatlarıyla dünya standartlarında hizmet sunuyor. Gerçekleştirilen tanıtım atağıyla Erciyes'in 2026 sezonunda da yerli ve yabancı turistlerin gözdesi olması hedefleniyor.

