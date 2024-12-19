California'da Kuş Gribi Nedeniyle Acil Durum İlan Edildi

California'da Kuş Gribi Tehdidi: Acil Durum İlan Edildi

ABD'nin California eyaletinde kuş gribi (H5N1) vakalarındaki artış, devletin 'acil durum' ilan etmesine sebep oldu.

California Valilik Ofisi'nden yapılan açıklamada, 16 eyalette büyükbaş hayvanlarda tespit edilen virüsün, Güney California çiftliklerindeki ineklerde de görünmesiyle hastalığın yayılımını kontrol altına almak için acil durum kararı alındığı bildirildi.

California Valisi Gavin Newsom, halk için hastalık riskinin şu an "düşük seviyede" olduğunu belirtirken, virüsün yayılmasını önlemek amacıyla gerekli tüm adımların atılacağına dair güvence verdi.

Newsom, "Acil durum ilanı, devlet kurumlarının salgına hızla yanıt vermesi için ihtiyaç duydukları kaynaklara ve esnekliğe sahip olmalarını sağlamak adına alınmış bir karardır" dedi.