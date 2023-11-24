Çalışan Emekliye 5 Bin TL İkramiye Müjdesi: Cumhurbaşkanı Erdoğan Talimat Verdi

Meclis'e sunulan yeni torba teklif, ekonomik alanda birçok değişiklik içeriyor. Teklifin detaylarını açıklayan AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, çalışan emeklilerin merakla beklediği 5 bin TL'lik Cumhuriyet İkramiyesi'ne ilişkin de müjdeyi verdi. Güler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çalışan emekliye 5 bin TL ikramiye verilmesi için ilgili bakanlıklara çalışma başlatılması talimatı verdiğini söyledi. Güler, "Kapsamı ve detayları çalışma sonrasında ortaya çıkacak." dedi.

ÇALIŞMA HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI İLE ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI ARASINDA YAPILACAK

Güler, çalışan emekliye 5 bin TL ikramiye verilmesine ilişkin çalışmanın Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı arasında yürütüleceğini belirtti. Güler, çalışmanın sonucunda ikramiyenin kapsamının kamuoyuna açıklanacağını ifade etti.





TORBA YASADA NELER VAR?

AK Parti'nin Meclis'e sunduğu 80 maddelik torba yasada, ekonomiye ilişkin şu düzenlemeler bulunuyor:

• KDV iadelerinde iade hakkının kısmen veya tamamen kaldırılması veya yeniden koyulması konusunda Cumhurbaşkanına yetki verilecek.

• Banka ve finans kurumlarında 2024 ve 2025'te enflasyon muhasebesi uygulanmayacak.

• KKM hesaplarından elde edilen gelirlere sağlanan kurumlar vergisi istisnası 30 Haziran 2024'e kadar uzatılacak.

• İhracat gelirlerinin binde 5'i olarak uygulanan götürü gider indirimi kaldırılıyor.

• Torba yasanın detayları arasında, emeklilerin alacakları zam oranlarının yanı sıra esnafın Bağ-Kur prim avantajlarının da yer alması bekleniyor.