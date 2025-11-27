Çameli'de Domuz Avı: Belediye'den Avcılara Destek

Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, üreticilerin mahsullerini koruyan Çameli Avcılar Kulübü'ne fişek desteği vererek avcılara destek sundu.

Denizli'nin Çameli ilçesinde, Çameli Avcılar Kulübü ekibi düzenli domuz avlarıyla üreticilerin mahsullerini koruyor. Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan kulübü ziyaret ederek destek sağladı.

Arslan, kulüp üyelerine fişek dağıtımında bulundu. Avcıların tam donanımlı ekipler ve telsiz sistemleri ile sürekli koordinasyon içinde çalıştığını belirterek, bunun ilçenin tarımsal faaliyetlerine önemli katkı sunduğunu vurguladı.

Belediyeden açıklama

"Belediye olarak, avcılarımızın yanında olmaya ve çalışmalarını desteklemeye devam ediyoruz" diyen Arslan, emeği geçen Kulüp Başkanı Murat Genç ve profesyonel ekibe teşekkür etti. "Üreticilerimizin mahsullerini korumak için hem çiftçilerimizin hem de Avcılar Kulübümüzün yanındayız" ifadelerini kullandı.

