Çanakkale Ayvacık'ta 43 düzensiz göçmen yakalandı
Sahil Güvenlik ekipleri lastik bottaki grubu tespit etti
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ayvacık açıklarında hareket halindeki bir lastik botta düzensiz göçmen bulunduğunu belirledi.
TCSG-61 gemisiyle bölgeye düzenlenen operasyonda, Afganistan uyruklu, 21'i çocuk olmak üzere toplam 43 düzensiz göçmen yakalandı.
Yakalanan yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Ayvacık Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi'ne teslim edildi.
