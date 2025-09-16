Çanakkale Ayvacık'ta 43 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Çanakkale Ayvacık açıklarında Sahil Güvenlik ekiplerinin TCSG-61 gemisiyle düzenlediği operasyonda, Afganistan uyruklu 21'i çocuk toplam 43 düzensiz göçmen yakalandı.

Yayın Tarihi: 16.09.2025 19:36
Güncelleme Tarihi: 16.09.2025 19:38
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ayvacık açıklarında hareket halindeki bir lastik botta düzensiz göçmen bulunduğunu belirledi.

TCSG-61 gemisiyle bölgeye düzenlenen operasyonda, Afganistan uyruklu, 21'i çocuk olmak üzere toplam 43 düzensiz göçmen yakalandı.

Yakalanan yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Ayvacık Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi'ne teslim edildi.

