Çanakkale Barajlarında Sevindirici Artış

Çanakkale’de son yağışlar baraj doluluklarını artırdı; Atikhisar, Bayramiç ve diğer barajlarda su seviyeleri yükseldi.

Yayın Tarihi: 03.12.2025 10:52
Güncelleme Tarihi: 03.12.2025 10:52
Çanakkale baraj seviyelerinde artış

Çanakkale’de son dönemde etkili olan yağışlar, uzun süreli kuraklık nedeniyle düşen baraj seviyelerinde beklenen canlanmayı sağladı. Yaz aylarında yaşanan kuraklık, kent merkezi ve ilçelerindeki barajların doluluk oranlarını olumsuz etkilemişti.

Son haftalardaki yağışlarla birlikte su seviyelerinde toparlanma başladı. Kaz Dağları kaynaklı beslenmeye sahip ve mitolojide adı ‘Bin Pınarlı İda’ olarak geçen bölgedeki kaynaklardan yararlanan Bayramiç Barajı (96 milyon 500 bin metreküp kapasite) ile kent merkezinin içme ve kullanma suyu ihtiyacını karşılayan Atikhisar Barajı başta olmak üzere birçok tesiste artış gözlendi.

Baraj doluluk oranları

Resmi verilere göre barajlardaki doluluk oranları şu şekilde gerçekleşti: Atikhisar Barajı %39.43, Ayvacık Barajı %51.50, Biga Bakacak Barajı %25.21, Lapseki Bayramdere Barajı %48.43, Bayramiç Barajı %23.32, Gökçeada Zeytinliköy Barajı %53.29, Biga Taşoluk Barajı %6.41, Gelibolu Tayfur Barajı %22.18 ve Lapseki Umurbey Barajı %42.50.

Yetkililer, yağışların devam etmesi halinde baraj doluluk oranlarındaki artışın sürdürülebileceğini belirtiyor.

