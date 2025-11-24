Çanakkale Boğazı'nda Çifte Gökkuşağı Görenleri Büyüledi

Çanakkale Boğazı'nda Çifte Gökkuşağı

Günün ilk ışıklarıyla ortaya çıkan doğa şöleni

Çanakkale Boğazı’nda günün ilk ışıklarıyla ortaya çıkan çifte gökkuşağı, izleyenleri büyüledi.

Çanakkale’de dün öğle ve gece saatlerinde aralıklarla devam eden yağmur, gündüz kısa süreliğine açık havaya bırakınca boğazda renkli bir manzara oluştu.

Boğazın üzerinde beliren renk cümbüşü, bölgedeki vatandaşları mest etti ve günün erken saatlerine farklı bir görsellik kattı.

