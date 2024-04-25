Çanakkale Boğazı'nda kuru yük gemisinde yangın çıktı: Gemi trafiği askıya alındı

Mısır'dan Bulgaristan'a seyir halinde olan bir kuru yük gemisi, Çanakkale Boğazı'nda beklenmedik bir olayla karşılaştı. Gemideki makine dairesinde çıkan yangın, bölgede tedirginliğe sebep oldu. Barbados bandıralı geminin, Varna Limanı'na gitmekte olduğu bilgisi alındıktan sonra yangın ihbarı yapıldı.



Kıyı Emniyeti ekipleri, Akbaş mevkisinde çıkan yangına müdahale etmek için hızla harekete geçti. Kurtarma-13, Kurtarma-3 ve TÜRKELİ römorkörleri ile KIYEM-1 hızlı tahlisiye botu, olay yerine sevk edildi. Ancak, yangının kontrol altına alınması için ekiplerin titiz bir çalışma yürüttüğü belirtildi.

Yangın nedeniyle güvenlik önlemleri kapsamında Çanakkale Boğazı'nda gemi trafiği geçici olarak askıya alındı. Bölgedeki diğer deniz araçlarına da uyarılar yapılarak gerekli önlemlerin alınması istendi.

Yangın sırasında gemide bulunan bir kişinin yaralandığı öğrenilirken, ekiplerin müdahalesi ve koordinasyonu devam etmektedir. Olayın detayları henüz netleşmezken, gemideki yangının kontrol altına alınması için çalışmalar yoğun bir şekilde sürüyor.