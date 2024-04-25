Bist 100
9.716,77 0%
DOLAR
32,5 -0,16%
EURO
34,95 0,31%
ALTIN
2.423,22 0,5%

Çanakkale Boğazı'nda kuru yük gemisinde yangın çıktı: Gemi trafiği askıya alındı

Mısır'dan Bulgaristan'a giden kuru yük gemisinde çıkan yangın Çanakkale Boğazı'nda tedirginlik yarattı.

Yayın Tarihi: 25.04.2024 20:57
Güncelleme Tarihi: 25.04.2024 20:57
Çanakkale Boğazı'nda kuru yük gemisinde yangın çıktı: Gemi trafiği askıya alındı

Mısır'dan Bulgaristan'a seyir halinde olan bir kuru yük gemisi, Çanakkale Boğazı'nda beklenmedik bir olayla karşılaştı. Gemideki makine dairesinde çıkan yangın, bölgede tedirginliğe sebep oldu. Barbados bandıralı geminin, Varna Limanı'na gitmekte olduğu bilgisi alındıktan sonra yangın ihbarı yapıldı.

Kıyı Emniyeti ekipleri, Akbaş mevkisinde çıkan yangına müdahale etmek için hızla harekete geçti. Kurtarma-13, Kurtarma-3 ve TÜRKELİ römorkörleri ile KIYEM-1 hızlı tahlisiye botu, olay yerine sevk edildi. Ancak, yangının kontrol altına alınması için ekiplerin titiz bir çalışma yürüttüğü belirtildi.

Yangın nedeniyle güvenlik önlemleri kapsamında Çanakkale Boğazı'nda gemi trafiği geçici olarak askıya alındı. Bölgedeki diğer deniz araçlarına da uyarılar yapılarak gerekli önlemlerin alınması istendi.

Yangın sırasında gemide bulunan bir kişinin yaralandığı öğrenilirken, ekiplerin müdahalesi ve koordinasyonu devam etmektedir. Olayın detayları henüz netleşmezken, gemideki yangının kontrol altına alınması için çalışmalar yoğun bir şekilde sürüyor.

İLGİLİ HABERLER

18 – 45 yaş arası vatandaşların talih kucağına kondu! 250 Bin TL ödeme yatacak

Finansbank'tan emekli promosyonu revizesi! Rakamlar artıyor

Araba ev almaya gerek yok! O parayı mevduata yatıran 46.500 TL kazanıyor

İki ilde olan şansı kaptı! 7 gayrimenkul bedavaya veriliyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
2
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
3
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
4
İstanbullulara müjdeli haber verildi! 31 Mart'a kadar tamamen ücretsiz olacak
5
e-Devlet'ten başvuru yapmayan 12.980 TL cezaya mahkum! Artık fazla süreniz kalmadı
6
Bu ürünü alanlar hemen iade etsin! Bakanlık 81 ile duyurdu
7
EYT'yi kaçırana eksik primle emeklilik kapısı aralandı! SGK'ya tek başvuru sorunu çözecek

Ömer 52. Bölüm fragmanı ortalığı karıştırdı! Gamze ve Ömer nikah masasına gidiyor

O ilde olup su faturasında ismi yazanlar DİKKAT! 1 Haziran’dan sonra işler değişecek

391 muhtelif arsa Bakanlık’tan satışta! Arsalar kapış kapış gidiyor

O bankadan kartı olan yağlı kapıyı buldu! 3 günlük kampanyadan yararlanabilecek

İki ilde olan şansı kaptı! 7 gayrimenkul bedavaya veriliyor

Son dakika TCMB faiz kararını açıkladı: İşte ilk indirim kararı

18 – 45 yaş arası vatandaşların talih kucağına kondu! 250 Bin TL ödeme yatacak

Finansbank'tan emekli promosyonu revizesi! Rakamlar artıyor

KPSS’den 50 alan işe giriyor! Başvuran herkes işe alınıyor

Tapusunu alana ev bedavadan verilecek! 26 Bin TL’den başlayan fiyatlarla satışlar başladı

Dikkat! Bankkart'ta 7.500 TL iade fırsatı için tarih verildi: 23.59'da Bitiyor

Araba ev almaya gerek yok! O parayı mevduata yatıran 46.500 TL kazanıyor