Çanakkale Boğazı'nda Olumsuz Hava Koşulları Nedeniyle Sefer İptalleri

Çanakkale'de etkili olan olumsuz hava koşulları, Boğaz hattındaki bazı feribot seferlerini olumsuz etkiledi.

Ulaşımı GESTAŞ AŞ tarafından sağlanan Çanakkale Boğazı ile adalar hattında, belirli seferlerin iptal edildiği duyuruldu. Bu iptaller, yolcuların planlamalarını etkileyebilir.

Sefer Bilgileri

İptal edilen seferler hakkında detaylı bilgi vermek gerekirse; Çanakkale-Eceabat hattında seferler, Eceabat'tan 09.00, 11.00, 13.00 saatlerinde tek yönlü olarak gerçekleştirilecektir. Çanakkale'den ise 08.00, 10.00, 12.00 saatlerinde çift yönlü seferler devam edecektir.

Ayrıca, Çanakkale-Kilitbahir hattında ise Kilitbahir'den 10.00, 12.00 saatlerinde çift yönlü seferler yapılacak. Çanakkale'den ise 09.00, 11.00, 13.00 saatlerinde tek yönlü seferler yapılacak.

Yolcuların sefer saatlerini ve durumu takip etmeleri önem arz etmektedir.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.