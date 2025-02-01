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Çanakkale Boğazı Sis Nedeniyle Transit Geçişlere Kapatıldı

Çanakkale Boğazı, yoğun sis nedeniyle gemi geçişlerine kapatıldı; feribot seferleri ise yeniden başladı.

Yayın Tarihi: 01.02.2025 13:16
Güncelleme Tarihi: 01.02.2025 13:16
Çanakkale Boğazı Sis Nedeniyle Transit Geçişlere Kapatıldı

Çanakkale Boğazı'nda Yoğun Sis Geçici Kapatma Yapıldı

Çanakkale Boğazı, sabaha karşı etkisini artıran yoğun sis nedeniyle çift yönlü transit gemi trafiğine geçici olarak kapatıldı. Bu sis, denizdeki görüş mesafesinin düşmesine ve güvenli seyrin sağlanamamasına yol açtı.

Gemi Trafiği Durduruldu

Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü, kuzey ve güneyden seyir halindeki gemilerin kaptanlarına yaptığı telsiz anonsuyla, boğazın saat 07.50 itibarıyla çift yönlü geçişlere kapatıldığını duyurdu.

Feribot Seferleri Yeniden Başladı

Sis nedeniyle geçici olarak durdurulan Çanakkale-Eceabat ve Çanakkale-Kilitbahir feribot seferleri ise yeniden faaliyete geçti. Sisin etkisini kaybetmesiyle birlikte, transit gemi trafiğinin de normale dönmesi bekleniyor.

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