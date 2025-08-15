Çanakkale Çan'da Mera Yangını Söndürüldü

Alibeyçiftliği köyündeki yangın kısa sürede kontrol altına alındı

Çanakkale'nin Çan ilçesinde, Alibeyçiftliği köyü Ilıca mevkisindeki köy merasında akşam saatlerinde yangın çıktı. Bölgeden yükselen alevler, köy sakinlerini ve yetkilileri alarma geçirdi.

Yangına müdahale için köy muhtarı Özgür Kuş tarafından yapılan ihbarın ardından orman, itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi. Müdahale ekipleri, yangına yoğun bir çalışma ile karşılık verdi.

Çan Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait 3 arazöz ve Çan Belediyesi'ne ait 2 itfaiye aracıyla yürütülen çalışmalar sonucunda yangın kısa sürede söndürüldü.

İlk belirlemelere göre yangında 5 dönümlük alan zarar gördü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.