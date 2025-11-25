Çanakkale'de 25 Kasım: Kadına Yönelik Şiddete Karşı Farkındalık Yürüyüşü

Çanakkale'de 25 Kasım kapsamında Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü öncülüğünde farkındalık yürüyüşü düzenlendi; sergi gezisi ve yetkililerin katılımı ile sürdü.