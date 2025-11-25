Çanakkale'de 25 Kasım: Kadına Yönelik Şiddete Karşı Farkındalık Yürüyüşü

Çanakkale'de 25 Kasım kapsamında Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü öncülüğünde farkındalık yürüyüşü düzenlendi; sergi gezisi ve yetkililerin katılımı ile sürdü.

Yayın Tarihi: 25.11.2025 17:22
Güncelleme Tarihi: 25.11.2025 17:22
Çanakkale'de 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında farkındalık yürüyüşü gerçekleştirildi. Etkinlik, toplumda şiddetle mücadele bilincini arttırmak ve kamuoyunu bilinçlendirmek amacıyla düzenlendi.

Yürüyüş ve sergi programı

Yürüyüş, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından organize edildi. Yürüyüşün ardından katılımcılar, Devlet Güzel Sanatlar Galerisi'nde açılan Hakime Pala Gürel imzalı resim sergisini gezdi.

Sergideki eserler hakkında bilgi alan Çanakkale Valisi Doç. Dr. Ömer Toraman'ın eşi Neşe Toraman, serginin hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Katılımcılar

Etkinliklere Vali Doç. Dr. Ömer Toraman, eşi Neşe Toraman, Vali Yardımcısı Ömer Şahin, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Organizasyon, hem resmi yetkililerin hem de halkın katılımıyla kadına yönelik şiddete karşı ortak farkındalığın güçlendirilmesine katkı sağladı.

